A2 UFFICIALE – Patti annuncia Sofia Moretti

By

E’ un vero e proprio colpo di mercato, in ottica “green”, per l’Alma Basket Patti l’arrivo di Sofia Moretti, guardia, classe 2003, 170 cm. Giocatrice di grande prospettiva, proveniente dalla Serie B lombarda, dove ha indossato la maglia del Basket Bresso.

Ha realizzato 339 punti totali in 25 partite giocate, ha collezionato quattro ventelli nello scorso campionato e ha viaggiato con una media di 13,6 punti a gara. Lo scorso giugno ha partecipato alle finali nazionali U19 con il Geas Sesto San Giovanni.

Queste le sue prime dichiarazioni da quando è in forza alla squadra pattese: “Sono molto contenta di quest’opportunità e grata per la fiducia datami. Sono pronta a migliorare e a mettermi a disposizione della squadra. Non vedo l’ora di iniziare!”

Massimo Natoli

Ufficio Stampa Alma Patti Basket