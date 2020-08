A2 UFFICIALE – Patti riparte dal trio Sara Scimmetta, Claudia Coppolino e Giulia Merrina

Primi movimenti di mercato per l’Alma Patti, società pronta ad iniziare ufficialmente la prima stagione nel campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile.

La neo promossa siciliana riparte da tre certezze maturate dal lavoro svolto su alcune giovani atlete tutte provenienti dalla provincia di Messina. Sara Scimmetta, Claudia Coppolino e Giulia Merrina vestiranno la maglia dell’Alma Patti anche nella stagione 2020-2021, dopo quasi dieci stagioni di crescita a fianco di coach Mara Buzzanca. La permanenza in città di Sara, Claudia e Giulia è perfettamente in linea con la mission sposata della società del presidente Attilio Scarcella di valorizzazione del settore giovanile e crescita delle atlete che al PalaSerannò sono ormai di casa.

LA SCHEDA

Sara Sciammetta (Patti (Me), 24/05/2020), ala, inizia a giocare a basket a 10 anni in coincidenza con l’inizio dell’attività dell’Alma in città. Casacca pattese cucita addosso dai campionati giovanili fino al possibile esordio in A2 che potrebbe avvenire questa stagione. Convocata al Trofeo delle Regioni 2016 e 2017, ha partecipato ai Giochi delle Isole del 2018. E’ stata convocata ad un raduno con la Nazionale U15 nello stesso anno. Inizia l’attività senior in C nel 2017 per giocare in pianta stabile in Serie B dal 2018.

Claudia Coppolino (nata a Messina vive a Barcellona Pozzo di Gotto (Me), 12/07/2020), playmaker. Cresce nelle giovanili dell’Alias Barcellona dove rimane fino al 2013. Dall’anno successivo approda a Patti in doppio tesseramento. A soli 14 anni, durante una partita giocata contro una formazione under maschile, Claudia realizza ben 46 punti. Dal 2014 è una giocatrice dell’Alma e nella stagione 2020-2021 inizierà il suo settimo anno insieme a coach Mara Buzzanca. Ha partecipato al Trofeo delle Regioni nel 2016 e 2017 e ai Giochi delle Isole nel 2018.

Giulia Merrina (Milazzo (Me), 27/11/2020), guardia. Ha iniziato a giocare a minibasket a 4 anni e mezzo con il Minibasket Milazzo. Durante l’ultima stagione prima dei campionati under sceglie l’Alma Patti. Con la maglia di Patti ha disputato semifinale e finale U16, giocato un campionato U18 e esordito in Serie B. Nel 2017 è stata convocata al Trofeo Delle Regioni.

Le tre 2002 sono prodotto della cantera pattese.

“Sono delle ragazze che devono iniziare a chiedersi se vogliono diventare giocatrici professioniste – spiega l’allenatrice Alma Mara Buzzanca – e quest’anno hanno la possibilità di provarci a casa loro. E’ un’occasione da non fare scappare. Sara Scimmetta, Claudia Coppolino e Giulia Merrina hanno meritato la conferma per il primo anno della nostra società in Serie A2 perché sono ragazze serie, lavoratrici, d’impegno e appassionate; sono sempre state presenti e su queste qualità devono continuare a lavorare se vogliono diventare all’altezza della Serie A2. Quest’anno avranno il loro minutaggio, ma dovranno guadagnarselo pian pian “al posto” delle senior che abbiamo scelto. Per loro è un punto d’inizio e di questo sono felice perché le ho viste crescere e so che per loro quest’opportunità, di giocare in A2 in casa, è un sogno. Aspettiamo con ansia l’inizio della stagione per vedere tutta la nuova Alma Patti Basket in campo”.

Chiara Borzi’

Ufficio Stampa Alma Patti Basket