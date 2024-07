A2 UFFICIALE – Per Alperia Bolzano l’ultima pedina è Aistė Vaitekūnaitė

Aistė Vaitekūnaitė lituana classe 1999, è un’ala forte (4) di 189 cm. Ha iniziato a giocare nella squadra della sua città, Šiauliai, per poi trasferirsi negli USA giocando per 6 anni prima a Iona College e poi con Florida Tech.

Rientrata si è trasferita in Turchia con il Bursa Uludag Basketbol in KBSL la massima serie del paese. A fine gennaio ha però lasciato la Turchia per approdare in Italia a Pegli in serie B, squadra arrivata alle Final Four per la promozione.

Ciao Aistė, benarrivata al Basket Club Bolzano!

Per te la prima volta in serie A2 italiana, raccontaci le tue esperienze degli ultimi anni, dal college negli Stati Uniti fino a Pegli in Liguria passando per la Turchia. “Le mie esperienze negli ultimi anni sono state fantastiche, ho imparato molte cose nuove e ho conosciuto persone speciali. L’America è stata la mia seconda casa, lì sono cresciuta come giocatrice di basket e come persona. Il basket negli Stati Uniti mi ha preparata a diventare un’atleta professionista. La Turchia è stata un luogo ideale per imparare ancora di più. Infine Pegli in Liguria è stata un’opportunità inaspettata per me, perché non ero ancora sicura del mio futuro.”

Come giocatrice come ti descriveresti? “Sono una gran lavoratrice motivata e una buona compagna di squadra.

Desidero infine ringraziare il BCB per questa bella opportunità e salutare i sostenitori della squadra che non vedo l’ora di conoscere. Ci vediamo in agosto!”

Coach Romano, questa squadra ha oramai preso la sua forma. Quali sensazioni ha e soprattutto è soddisfatto di quanto fatto?

“Si la squadra si è delineata e sono abbastanza soddisfatto del lavoro fatto in fase di mercato

In piena sintonia con il Gm Grazioli e la società, siamo riusciti a prendere giocatrici con le caratteristiche che volevo sia tecniche che morali, ma soprattutto con grandi motivazioni.

Le nuove arrivate insieme alle riconfermate ed alle nostre giovani formeranno sicuramente un gran gruppo di lavoro … lavoro in palestra che sarà fondamentale per migliorarsi individualmente e come squadra. Le mie sensazioni sono molto positive anche se sappiamo che affronteremo un campionato difficile con molte squadre che si sono rinforzate.”



ufficio comunicazione Basket Club Bolzano