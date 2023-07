A2 UFFICIALE – Petronio resta a Mantova

Via via prende sempre più forma il roster di MantovAgricoltura per la stagione 2023/2024 che sarà la quinta in Serie A2 per la società mantovana.

Tra le importanti conferme c’è anche quella di Cristiana Petronio, friulana di nascita e mantovana d’azione che milita tra le fila biancorosse da ormai cinque stagioni apprestandosi a giocare la sua sesta. Una giocatrice importante nelle rotazioni di coach Purrone che già nella scorsa stagione è stata in grado di dare minuti di qualità con buone percentuali al tiro alla sua squadra.

Cristiana, che come accennato conosce molto bene il progetto virgiliano ha deciso di proseguire la sua permanenza riconoscendo il fascino del progetto: “Mi sembra molto interessante e stimolante sia dal punto di vista della squadra che personale. L’obiettivo che ci dovremmo porre è quello di crescere individualmente come giocatrici e soprattutto come squadra. Inoltre, mi piace molto l’idea di poter continuare con la maggior parte del gruppo della scorsa stagione, con le quali si era creata una grande intesa sia in campo che fuori.”

La forza del gruppo, come si accennava nella scorsa annata rimane una delle punti di diamante del gioiello mantovano: “Sono molto contenta delle riconferme e delle nuove compagne che arriveranno; come accennavo prima il gruppo di giocatrici da cui ripartiremo è super e sono sicura che anche le nuove si ambienteranno molto velocemente.”

Ad ora, Petronio non si pone obiettivi di posizionamenti e traguardi fissi, bensì uno complessivo ed ambizioso: “Dal mio punto di vista l’obiettivo della stagione deve essere quello di lavorare cercando di migliorarmi costantemente sia come giocatrice che come persona, mentre a livello di team in generale vorrei che riuscissimo a toglierci nuove soddisfazioni avanzando sempre di un passetto in più rispetto agli anni passati.”

Infine, l’ala biancorossa conclude con uno sguardo sulla stagione: “Sarà lunga e dire già da ora dove potremmo arrivare è difficile. Sicuramente, però, so che ognuna di noi darà tutta sé stessa per raggiungere sempre il massimo, come sempre spalleggiati dal nostro caloroso pubblico che non vedo l’ora di rivedere sugli spalti.”

UFF.STAMPA MANTOVAGRICOLTURA