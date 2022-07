A2 UFFICIALE – Pia Jurhar è il nuovo centro di Pallacanestro Bolzano

Pallacanestro Bolzano definisce ulteriormente il proprio roster con l’inserimento dell’Atleta Comunitaria. Arriva da Vienna, fresca vincitrice del Campionato Austriaco, Pia Jurhar, 1.90, ala centro nata a Vienna nel settembre 1995. Laureata in Marketing Internazionale e vincitrice di numerosi Awards, Pia ha trascorso ben 4 stagioni giocando in NCAA 1 nelle fila dell’ Università di Portland State. Il percorso di studio è coinciso perfettamente con quello sportivo, consegnando al suo ritorno in Europa una Atleta ricca di fondamentali e di temperamento. Il recente passato di Pia Jurhar si è sviluppato prima in Svizzera e nelle ultime due stagioni in Austria, con le Duchess di Klosteneuburg- Wien, Campioni di Austria. Pia si è distinta in maniera particolare nella specialità che maggiormente Le è congeniale, quella dei rimbalzi. La sua media, che l’ha posizionata al primo posto assoluto nel Campionato, è di 14,8 a gara. L’Atleta non disdegna anche l’aspetto realizzativo, segnando di media 15,4 punti per gara. Un abbonamento alla doppia doppia che Le servirà sicuramente nel difficile Campionato Italiano di A2. Nelle finali scudetto Pia si è ” lasciata andare” con una super gara da 25 punti e 20 rimbalzi, con una valutazione di 39 che ha consentito a Vienna di coronare la propria riconferma come Campione d’Austria.

Coach Pezzi: ” La firma di Pia Jurhar mi rende molto felice. Atleta della Nazionale Austriaca, una importante esperienza negli Stati uniti, Campione di Austria, miglior rimbalzista della Damen Basketball Superliga. Tutte ottime notizie, ma quello che mi ha colpito nei colloqui che abbiamo avuto è stata la pronta intelligenza e la capacità di relazionarsi in una maniera che non lascia indifferenti. Abbiamo la fortuna di avere in squadra una Persona che ha tutti i requisiti per conquistare simpatia e rispetto. Dal punto di vista tecnico Pia è una giocatrice che padroneggia bene tutti i fondamentali meno appariscenti ma più importanti per l’esito del gioco. Il tagliafuori, il gioco senza palla, la ricerca della posizione e della spaziatura. Ha leve molto lunghe ed una corsa fluida, che le consente di inserirsi bene nel gioco in velocità e di partecipare con successo alle rotazioni difensive. Nel Campionato italiano probabilmente in attacco giocherà un numero maggiore di palloni , mettendo alla prova le sue capacità realizzative. Un acquisto di spessore, che bene si adatta allo spirito “combat” che caratterizzerà la squadra di quest’anno. Un caldo benvenuto a Pia Jurhar, nuova Sisters 2022-23″

Il DS Grazioli: ” Abbiamo sempre privilegiato, nella scelta della giocatrice comunitaria, profili che ci colpivano dal punto di vista personale prima che tecnico. Gisel Villarruel, fantasista argentina, Nadia Mossong Capitano del Lussemburgo, Ines Kerin Nazionale Slovena, Karin Kuijt play titolare della Nazionale Olandese. Tutte ottime giocatrici che hanno lasciato un segno profondo nei nostri animi per la grande professionalità e per l’attaccamento alla nostra maglia. Siamo sicuri che Pia Jurhar si inserirà nel solco di questa tradizione , diventando esempio e punto di riferimento per le compagne di squadra.. Avrà anche il compito di sostituire nei nostri cuori Karin Kuijt, che per due anni è stata straordinaria compagna di viaggio ed Amica sincera, alla quale auguriamo tante altre belle soddisfazioni nel mondo del Basket.”

Uff.Stampa Pall.Bolzano