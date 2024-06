A2 UFFICIALE – Poggio rimane a Matelica

By

Terza conferma (dopo Benedetta Gramaccioni e Alessia Cabrini) per la Halley Thunder Matelica in vista del campionato di serie A2 femminile di basket 2024/25. La società è felice di comunicare che per il secondo anno consecutivo a presidiare i tabelloni biancoblù, sotto canestro, ci sarà l’ala/pivot Anna Poggio.

Ligure di 185 centimetri, classe 2001, nel giro della Nazionale azzurra sperimentale, Anna Poggio è reduce da una solidissima stagione in maglia Thunder al ritmo di 10,9 punti e 9,5 rimbalzi. Nove volte è andata in “doppia doppia” per punti e rimbalzi tra campionato e finali di Coppa Italia. Numeri e serietà che hanno reso naturale e meritato il proseguimento del rapporto.

«Sono molto contenta di rimanere un’altra stagione alla Thunder – sono le dichiarazioni di Anna Poggio: – mi sono trovata molto bene con la società e con l’allenatore e sono contenta della fiducia che mi è stata data. Sono sicura che la prossima stagione ci potremo togliere grandi soddisfazioni».

«Anna ha disputato una stagione di grandissima qualità che l’ha resa una delle lunghe più performanti del campionato – aggiunge coach Domenico Sorgentone. – Siamo convinti che il suo percorso di crescita non si arresterà e che il suo contributo alla squadra salirà ancora».

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica