A2 UFFICIALE – Polisportiva Galli annuncia Milena Mioni

By

A passi spediti verso la definizione del nuovo roster. Continua l’allestimento da parte della Polisportiva Galli del roster che dovrà affrontare la nuova stagione. Salgono a quattro le giocatrici a disposizione di coach Maslarinos: dopo la confermata Lazzaro e le new entry Reggiani e Amatori, arriva la quarta firma che è quella di Milena Mioni.

Classe 2001, ala, nonostante la giovane età Mioni sarà alla sua sesta stagione in fila in A2: dopo aver iniziato a Vicenza giocando quattro stagioni, lo scorso anno è approdata a Ponzano dove ha chiuso con 4 punti e 3 rimbalzi di media in 12 minuti a partita.

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI