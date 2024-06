A2 UFFICIALE – Polisportiva Galli conferma Maria Lazzaro per la stagione 2024-25

By

Tempo di annunci in casa Polisportiva Galli. Dopo la conferma di coach Garcia, ecco il primo nome del roster della prossima stagione. Il patron Salvatore Argirò annuncia infatti la riconferma di Maria Lazzaro.

Nella stagione 2023-24, Lazzaro ha giocato 23 minuti di media a partita contribuendo all’ottima stagione della squadra con 5 punti e 4 rimbalzi di media a partita. Per lei in arrivo l’ottava stagione in maglia Polisportiva Galli, sinonimo di un forte attaccamento tra il club e la classe 1996.

LA CARRIERA

2016-2017: Galli San Giovanni Valdarno

2017-2018: Galli San Giovanni Valdarno

2018-2019: RR Retail Galli San Giovanni Valdarno/ Nico Basket Femminile

2019-2020: Nico Basket Femminile

2020-2021: A.S. Velcofin InterLock Vicenza

2021-2022: Bruschi San Giovanni Valdarno

2022-2023: Bruschi San Giovanni Valdarno

2023-2024: Polisportiva Galli

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI