A2 UFFICIALE – Polisportiva Galli conferma Marta Rossini

Secondo rinnovo in casa Polisportiva Galli. Dopo Maria Lazzaro è il turno di Marta Rossini, protagonista assoluta nella stagione appena terminata.



Classe 2001, Rossini è arrivata la scorsa estate dopo tre stagioni ad alto livello con Firenze. Anche con Polisportiva Galli Marta si è dimostrata una delle migliori esterne della categoria, mettendosi in evidenza con 13 punti, 3 rimbalzi e 2 assist di media a partita con un high score di 25 punti realizzati nel match contro Ponzano nei quarti di finale.

LA CARRIERA



2020-2021: Pallacanestro Femminile Palagiaccio Firenze (Serie A2, starting five): 25 games: Score-4(16.7ppg), 3.9rpg, 2.1apg, 1.2spg, FGP: 44.5%, 3PT: 29.1%, FT: 73.3%

2021-2022: Pallacanestro Femminile Palagiaccio Firenze (Serie A2, starting five): 28 games: Score-1(18.8ppg), 3.8rpg, 2.8apg, 1.6spg, FGP: 46.8%, 3PT: 36.4%, FT: 80.3%

2022-2023: Pallacanestro Femminile Palagiaccio Firenze (Serie A2, starting five): 23 games: 14.2ppg, 2.6rpg, 2.7apg,FGP: 52.5%, 3PT: 29.7%, FT-11(92.2%)

2023-2024: Polisportiva Galli (Serie A2, starting five): 33 games: 12.8ppg, 3.2rpg, 2.5apg, 1.3spg, FGP: 54.7%, 3PT: 30.4%, FT: 78.6%

