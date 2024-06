A2 UFFICIALE – Polisportiva Galli conferma Milena Mioni

Polisportiva Galli è lieta nel comunicare il prolungamento per la stagione 2024-2025 della giocatrice Milena Mioni.

Classe 2001, Mioni è arrivata durante la scorsa estate a San Giovanni Valdarno. Alla sua prima stagione con noi, Milena si è messa in mostra disputando un buon campionato chiuso con 9 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2018-2019: A.S. Velcofin InterLock Vicenza (Serie A2): 12 games: 0.9ppg, 1.2rpg

2019-2020: A.S. Velcofin InterLock Vicenza (Serie A2): 10 games: 1.8ppg, 1.5rpg

2020-2021: A.S. Velcofin InterLock Vicenza (Serie A2, starting five): 22 games: 3.4ppg, 3.0rpg

2021-2022: A.S. Velcofin InterLock Vicenza (Serie A2): 31 games: 7.0ppg, 4.9rpg, FGP: 45.6%, 3PT: 16.7%, FT: 62.9%

2022-2023: Schiavon Ponzano Basket Veneto (Serie A2): 25 games: 4.0ppg, 2.6rpg

2023-2024: Polisportiva Galli (Serie A2): 32 games: 9.3ppg, 4.9rpg, FGP: 49.1%, 3PT: 33.3%, FT: 66.0%

