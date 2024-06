A2 UFFICIALE – Polisportiva Galli firma Beatrice Stroscio

Prima new entry in casa Polisportiva Galli. La formazione del patron Salvatore Argirò dopo aver confermato cinque elementi dello scorso roster, inserisce la prima novità.

La società è infatti lieta di annunciare l’ingaggio di Beatrice Stroscio per la stagione 2024-25. L’esterna classe 2001 ha disputato le ultime quattro stagioni con la PF Umbertide affrontando diverse volte la nostra squadra. Per lei numeri importanti nelle ultime due stagioni, chiuse entrambe in doppia cifra (14 pt di media nel 2022-23, 11 la scorsa), dando anche un ottimo contributo sia a rimbalzo (3 di media) sia come assist (2 di media).

LA CARRIERA

2017-2018: Passalacqua Spedizioni Ragusa (Serie A1): 3 games: 1.3ppg; Eurocup: 2 games: 0pts

2018-2019: Passalacqua Spedizioni Ragusa (Serie A1): 8 games: 1.9ppg

2019-2020: Passalacqua Ragusa (Serie A1): 8 games: 2.4ppg

2020-2021: A.S.D. Pallacanestro Femminile Umbertide (Serie A2, starting five): 24 games: 9.2ppg, 2.7rpg, 1.3spg, FGP: 43.2%, 3PT: 30.5%, FT: 69.8%

2021-2022: La Bottega del Tartufo Umbertide (Serie A2): 28 games: 7.3ppg, 2.5rpg, FGP: 44.9%, 3PT: 37.1%, FT: 76.3%

2022-2023: La Bottega del Tartufo Umbertide (Serie A2, starting five): 26 games: 13.7ppg, 3.2rpg, 1.8apg, FGP: 43.2%, 3PT: 38.1%, FT: 80.2%

2023-2024: La Bottega del Tartufo Umbertide (Serie A2, starting five): 26 games: 10.6ppg, 3.4rpg, 2.3apg, 1.0spg, FGP: 41.5%, 3PT: 21.1%, FT: 73.1%

