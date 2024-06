A2 UFFICIALE – Polisportiva Galli ingaggia Carolina Cruz

Dopo Beatrice Stroscio, arriva il secondo innesto in casa Polisportiva Galli. La società del patron Salvatore Argirò è infatti lieta di annunciare la firma di Carolina Cruz.

Classe 2001, pivot, la lunga portoghese alta 190 cm vanta una discreta esperienza in campo europeo. Nelle ultime due stagioni ha infatti indossato la prestigiosa divisa del Benfica nel massimo campionato del Portogallo, disputando anche l’EuroCup. Per lei una buona stagione, chiusa con 6 punti e 7 rimbalzi di media a partita contribuendo alla conquista dello scudetto della sua squadra.

LA CARRIERA



2018-2019: Quinta dos Lombos (Liga Feminina): 28 games: 3.4ppg, 2.7rpg

2019-2020: Quinta dos Lombos (Liga Feminina): 20 games: 8.0ppg, 5.2rpg, 1.2apg, 1.3spg, FGP: 42.1%, 3PT: 32.4%, FT: 50.0%

2020-2021: Manhattan College (NCAA), then signed at Quinta dos Lombos (Liga Feminina, starting five): 27 games: 8.0ppg, 4.5rpg, 1.6apg, 1.4spg, FGP: 39.7%, 3PT: 25.0%, FT: 67.8%

2021-2022: Quinta dos Lombos (Liga Feminina): 12 games: 5.6ppg, 3.9rpg, 1.3apg, 1.2spg, 2FGP: 34.0%, 3FGP: 26.9%, FT: 58.8%, in Jan.’22 moved to Sportiva/AzorisHotels Ponta Delgada (Liga Feminina): 14 games: 2.9ppg, 3.9rpg

2022-2023: Sport Lisboa Benfica (Liga Feminina, starting five): 28 games: 5.2ppg, 5.5rpg, FGP: 41.8%, 3PT: 20.3%, FT: 74.6%; EuroCup: 8 games: 8.1ppg, 5.4rpg, 1.0spg, 1.1bpg, FGP: 46.7%, 3PT: 38.5%, FT: 87.5%

2023-2024: Sport Lisboa Benfica (Liga Feminina): 22 games: 6.4ppg, 5.0rpg, 1.1apg, FGP: 44.0%, 3PT: 26.7%, FT: 73.1%; EuroCup: 4 games: 6.5ppg, 8.0rpg, 1.5spg

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI