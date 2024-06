A2 UFFICIALE – Polisportiva Galli ingaggia Erica Degiovanni

Inizia a delinearsi il nuovo roster della Polisportiva Galli. La società sta infatti lavorando per ultimare gli ultimi innesti per la stagione 2024-25.

Patron Argirò è lieto di annunciare la firma di Erica Degiovanni. Classe 1999, Erica è ormai una veterana della categoria. Bolzano, Livorno, Treviso e Patti prima di approdare lo scorso anno nella neopromossa Thermal Abano Terme: con le venete si mette in evidenza come una delle migliori giocatrici nel suo ruolo chiudendo con 15 punti, 4 rimbalzi e 3 assist di media con un high score di 25 punti realizzati nel match contro Udine.

LA CARRIERA

2019-2020: BK Itas Alperia Bolzano (Serie A2, starting five): 20 games: 8.9ppg, 3.8rpg, 3.1apg, FGP: 37.7%, 3PT: 25.3%, FT: 62.5%

2020-2021: Jolly Livorno (Serie A2, starting five): 30 games: 8.9ppg, 2.8rpg, 1.6apg, 1.1spg, FGP: 42.6%, 3PT: 24.5%, FT: 73.7%

2021-2022: Nuova Pall. Treviso (Serie A2, starting five): 30 games: 6.9ppg, 2.7rpg, 1.3apg, 1.2spg, FGP: 37.1%, 3PT: 33.3%, FT: 66.7%

2022-2023: Alma Basket Patti (Serie A2): 27 games: 7.9ppg, 3.7rpg, 3.4apg, 1.6spg, FGP: 40.0%, 3PT: 29.9%, FT: 76.6%

2023-2024: Thermal Abano Terme (Serie A2, starting five): 26 games: 15.0ppg, 4.0rpg, 2.6apg, 1.5spg, FGP: 37.8%, 3PT: 31.0%, FT: 86.4%

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI