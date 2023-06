A2 UFFICIALE – Ponzano annuncia Camila Kirschenbaum

La Posaclima Ponzano Basket è orgogliosa di annunciare la firma di Camila Kirschenbaum per la stagione 2023/24. Guardia, classe 2002, Camila fa parte della Nazionale uruguagia ed è attualmente in forza all’Aguada, nel massimo campionato del suo paese, dove dopo 9 gare viaggia a 21.1 punti di media con un clamoroso 51% da 3 (24/47), a cui aggiunge 4.4 rimbalzi e 3.8 assist. Le origini italiane le consentiranno di giocare nel nostro campionato come “oriunda”, lasciando quindi libero lo spot di straniera.





Camila Kirschenbaum nasce a Montevideo, in Uruguay il 5 settembre 2002. Ha iniziato a giocare a basket quando aveva circa 6 anni, nel club del suo quartiere, l'”Athletic Club Bohemians”. Camila cresce circondata da due genitori che amano lo sport: la madre faceva gare di corsa di lunga distanza, e il padre giocava a basket e praticava triathlon. Una chiamata dell’allenatore di baloncesto ha portato Camila in palestra la prima volta e da lì non ha più smesso! Nel tempo libero le piace molto leggere e ascoltare la musica.



Iniziamo a conoscerci meglio: giocherai con il passaporto italiano, quali sono le tue origini?

Il motivo per cui ho il passaporto italiano è perché ho alcuni parenti da parte di mia madre e quindi ho visto un’ottima opportunità per prepararlo. Il mio primo cognome è tedesco (Kirschenbaum) e il mio secondo è italiano (Pascale), quindi ho alcuni parenti europei da entrambe le parti. Ho più contatti con quelli tedeschi e anche loro sono venuti una volta in Uruguay.

Viaggi ad oltre 20 punti di media in questa stagione: quali sono le tue caratterstiche di gioco?

Mi definisco una giocatrice a cui piace molto segnare e giocare 1×1. Ho anche abbastanza incorporato il tiro da fuori e gli assist, che sono aspetti su cui sto lavorando da tempo. Mi piace molto poter generare del gioco nelle pause e far sì che la squadra ottenga il miglior tiro. Allo stesso tempo, mi sto concentrando molto sull’aggressività in difesa, perché so che è molto importante per vincere le partite.



Hai solo 21 anni ma hai già giocato al College negli USA, con la Nazionale maggiore, nel massimo campionato del tuo paese e nella Liga Sudamericana: sei pronta per il tuo primo anno in Italia?

Alla mia giovane età ho avuto la possibilità di partecipare a esperienze molto belle grazie al basket. Ho giocato in Spagna nel 2019 e 2020, negli Stati Uniti in NCAA D1, diversi tornei sudamericani con l’Uruguay e il campus NBA, ma la verità è che questa nuova sfida di poter andare a giocare in Italia mi rende molto felice e motivata. Lavorerò sodo in questi mesi che mi restano, per poter arrivare nella mia forma migliore e dare il massimo alla squadra.

Cosa ti ha convinto a scegliere Ponzano?

Ho scelto Ponzano perché hanno sempre mostrato interesse per me, fin dall’anno scorso. Sono rimasti molto fermi nel volermi in squadra per questa stagione e la verità è che mi hanno dato molta fiducia. Ho avuto la possibilità di parlare con l’allenatore e il presidente e mi hanno fatto sentire a mio agio fin dal primo minuto, quindi sono molto entusiasta di iniziare ad allenarmi con la squadra.



Arriverari in Italia dopo aver finito la stagione in Uruguay: l’anno scorso siete arrivate alla finale, anche quest’anno lottate per la vittoria?

Quest’anno con l’Aguada, che è la mia squadra nel campionato uruguaiano, vogliamo raggiungere la vittoria che non abbiamo potuto ottenere l’anno scorso. Stiamo lavorando molto per riuscirci, perché sappiamo che dipende da noi!





Non vediamo l’ora di poterti accogliere nella famiglia del Ponzano Basket. Intanto forza Aguada e forza Cami!

