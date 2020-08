A2 UFFICIALE – Ponzano annuncia Chiara Camporeale

In carriera ha già vinto una medaglia di bronzo all’Europeo, conquistato una promozione in serie B, e soprattutto ottenuto un posto nel roster della Reyer Venezia per la serie A1.

Grande colpo di mercato della Schiavon Ponzano che si assicura in doppio tesseramento Chiara Camporeale, ala forte classe 2001, il cui cartellino è della Reyer.

Camporeale, esattamente come Leonardi, disputerà due campionati la prossima stagione: quello di A1 con Venezia e quello di serie A2 con la maglia di Ponzano. «Innanzitutto voglio ringraziare la Reyer per la grande possibilità che mi offre di giocare in A1 con questa maglia prestigiosa e al tempo stesso fare esperienza a Ponzano. Ho avuto modo prima tramite alcune mie compagne di squadra e poi attraverso il gruppo dirigente di cogliere la bontà e la lungimiranza degli obiettivi della Ponzano Basket – commenta Camporeale – Sono un’atleta giovane e mi attraggono tutti i progetti di qualità e a me Ponzano ha trasmesso una sensazione di gran professionalità dove l’obiettivo è la crescita continua dell’atleta. Proprio quello che cercavo».

Per Camporeale sarà la terza esperienza nel campionato di serie A2, dopo quella con Pordenone e Marghera: «Dopo le due precedenti esperienze in A2 questa nuova chance mi permetterà di fare un ulteriore passo avanti per quanto attiene la mia partecipazione in questo campionato che rappresenta un ottimo livello per confrontarmi con altre giocatrici di spessore. Il mio obiettivo è fare bene e le premesse ci sono tutte. Non farò mancare il mio contributo alla squadra».

E gli stimoli in questa stagione post coronavirus non mancheranno all’atleta triestina che sarà impegnata in tante competizioni: «Sono consapevole dei molteplici impegni che dovrò affrontare, sono tutti di notevole livello ma mi sono già trovata in analoghe situazioni ed anche quest’anno mi farò trovare pronta».

Per fortuna a Ponzano Camporeale ritroverà alcuni volti amici, come quello di Francesca Leonardi, sua compagna alla Reyer e cresciuta a Trieste, assieme ad altre ragazze del settore giovanile orogranata che parteciperanno a questo campionato grazie alla collaborazione della Reyer Venezia e del «Progetto Reyer». «Tra gli altri, ecco un altro ottimo motivo per affrontare una nuova stagione agonistica con Ponzano – conclude Camporeale – confrontarmi in nuovi contesti con giocatrici Reyer con le quali ho vissuto tante emozioni e con altre tutte da scoprire non può che rappresentare nuovi stimoli. Insomma tante sfide all’orizzonte ma Ponzano rappresenta una garanzia per affrontarle in tutta serenità nella certezza che i risultati non mancheranno».

Uff.Stampa Ponzano Basket