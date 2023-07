A2 UFFICIALE – Ponzano annuncia Michela Volpato

By

La Posaclima Ponzano Basket è lieta di annunciare la firma di Michela Volpato, ala/centro classe 1997 lo scorso anno in forza alla NPT. Volpato è reduce da tre annate a Treviso dove ha accumulato esperienza ritagliandosi un ruolo da protagonista viaggiando nella passata stagione a 5.6 punti e 4.2 rimbalzi in oltre 21 minuti a gara.

Michela ha iniziato a giocare a basket con i ragazzi grazie ad un amico. Ha continuato le giovanili all’Arcobaleno Carrè e poi alla Famila Basket Schio dove ha assaggiato i campionati senior giocando in serie B. Poi lo spostamento a Marano, prima degli ultimi anni a Treviso dove ha militato per la prima volta nel campionato di serie A2.

Dopo un triennio molto solido alla NPT, hai deciso di accettare la proposta del Ponzano Basket: cosa ti ha spinto a cambiare sponda nel derby?

Dopo tre anni a Treviso sentivo fosse il momento di cambiare aria. Tra le proposte che avevo quella di Ponzano era certamente la più stimolante e siccome mi piace mettermi in gioco ho deciso di cogliere l’occasione.

A quasi 26 anni stai entrando nella tua maturità cestistica: cosa pensi di poter portare alla Posaclima Ponzano e quali sono i tuoi obiettivi personali?

Sicuramente energia, aggressività e agonismo, da sempre i miei punti forti, ma non è mai tardi per imparare e migliorarmi come giocatrice.

La Posaclima Ponzano 23/24 sembra un gruppo molto interessante: conosci già le tue future compagne? Cosa ne pensi?

Conosco alcune di loro solo come avversarie in campo e l’impressione è quella di una squadra che ha voglia di lavorare e di lottare e non vedo l’ora di unirmi a loro.

Si prospetta un’estate caldissima, sotto vari punti di vista: come la trascorrerai e come arriverai pronta per il raduno?

Ovviamente il basket non mancherà, oltre che giocatrice sono anche preparatrice e allenatrice quindi non mancheranno camp, allenamenti individuali e palestra. Ma ovviamente anche un po’ di mare.

E allora buona vacanze Michela, non vediamo l’ora di vederti lottare per i nostri colori!

