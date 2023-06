A2 UFFICIALE – Ponzano conferma Laura Valli

La Posaclima Ponzano Basket è lieta di annunciare il rinnovo di Laura Valli, che sarà protagonista in maglia biancoverde anche nella stagione 2023/24. In ottica di continuità la società ha deciso di ripartire da un forte nucleo del gruppo dello scorso anno, a partire proprio da Valli, arrivata a Ponzano a dicembre, dimostrando fin da subito forte attaccamento alla maglia. “Lalla”, classe 2003 e fresca di convocazione al raduno della Nazionale Italiana Under 20 di Foligno (12-26 luglio), ha chiuso la stagione a quasi 6 punti e 4 rimbalzi di media partendo dalla panchina. Da incorniciare la sua prestazione a Mantova da 17 punti con 5 triple, e decisiva in gara-2 con Trieste con 8 punti fondamentali per la permanenza in Serie A2. Il Ponzano Basket è orgoglioso di poter continuare ad avere tra le proprie fila una giocatrice e una persona come Laura.

Sei arrivata a metà della scorsa stagione in un momento molto difficile, da lì in poi sono arrivate una serie di vittorie e la salvezza: come hai vissuto la tua prima esperienza a Ponzano?

Verissimo! sono arrivata in un momento molto difficile e ho trovato una squadra decimata dagli infortuni…. È stato subito facile capire che avremmo avuto bisogno del massimo da parte di tutte, abbiamo sempre lavorato seriamente, ognuna di noi ha donato più che poteva di se stessa e la salvezza è arrivata come inevitabile conseguenza di un grande sforzo di squadra.

Avevi altre offerte ma hai scelto subito di restare: cos’hai trovato a Ponzano che ti ha colpito?

Ho sentito l’interesse e la fiducia da parte delle compagne, dell’allenatore e della dirigenza crescere piano piano… e questo mi ha toccato il cuore, non servono altre parole.

Il nucleo della scorsa stagione resterà lo stesso e il roster verrà rinforzato con giocatrici di un certo spessore: cosa ti aspetti dalla prossima stagione a livello di squadra e personale?

Mi aspetto che tra tutte noi giocatrici si costruisca subito un grande equilibrio, già dai primi allenamenti e dalle prime partite, senza protagonismi individuali, che a lungo termine possono minare il rendimento complessivo della squadra. I risultati migliori saranno così assicurati! Io mi aspetto di rendere sempre il massimo anche nelle partite più difficili, spero di essere un buon punto di riferimento per tutti, sia in attacco che difesa.

L’estate è appena iniziata, che programmi hai e come farai ad arrivare pronta per il raduno?

Atleticamente non mi sono mai fermata. Corro, vado in palestra e seguo le schede previste tutti i giorni. Senza eccessi di vita mondana la sera…

Ci tengo a dare un caro saluto a tutti i tifosi e… buone vacanze!

UFF.STAMPA PONZANO BASKET