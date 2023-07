A2 UFFICIALE – Ponzano conferma Sara Iuliano

Sara Luna Iuliano resta alla Posaclima Ponzano Basket! La società è lieta di annunciare la conferma della playmaker bresciana anche per la prossima stagione. “Lulù”, classe 2001, ha terminato il campionato 2022/23 con quasi 8 punti, 3 rimbalzi e oltre 2 assist di media caricandosi sulle spalle la squadra quando gli infortuni avevano falcidiato il gruppo, dimostrando grande leadership. Memorabili il season high di 27 punti a Carugate e le triple della rimonta nel finale di gara2 contro Trieste.

Si può dire che quella scorsa sia stata la stagione della tua definitiva consacrazione in questa categoria: coach Gambarotto ha deciso di consegnarti ancora le chiavi della squadra. Come credi evolverà il tuo ruolo nel gruppo del prossimo anno?

Apprezzo molto la fiducia di Coach Gambarotto e cercherò in ogni modo di non deluderla. Non mi considero ancora una giocatrice espertissima ma penso di poter dare il mio contributo alle compagne con la mia positività e la mia energia.

La squadra 2023/24 sarà mezza nuova: conosci già le prossime compagne? Come vedi il nuovo gruppo?

Conosco alcune nuove compagne perché ci ho giocato contro negli anni. La serietà non manca e neanche la competitività. Sono sicura che sarà una stagione interessante. Sono anche contentissima che una buona parte delle mie compagne dell’anno scorso siano rimaste e potremo condividere un altro anno insieme.

Ti abbiamo vista impegnata nel prestigioso Torneo ai Giardini Margherita a Bologna ed in altre competizioni 3×3: che esperienza è stata?

Sì, diciamo che la possibilità di giocare ai Gardens mi è capitata da un giorno all’altro e ne sono rimasta molto felice. Giocare con un pubblico del genere e vincere la finale è stata un’emozione pazzesca! Spero di ripetere questa esperienza anche l’anno prossimo!

Un’estate piena quindi: da qui a settembre che programmi hai e come ti preparerai per la prossima stagione?

Tra un allenamento e l’altro mi sono ritagliata una decina di giorni ad agosto per andare in Grecia con una mia grande amica. Un po’ di riposo prima di ricominciare a mille! Colgo l’occasione per mandare un salutone a tutti i nostri tifosi, e in particolare alla nostra “capo ultras” Ale sempre presente! Spero di vedervi numerosi, a presto!

UFF.STAMPA PONZANO BASKET