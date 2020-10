A2 UFFICIALE – Ponzano corre ai ripari e ingaggia Viviana Giordano

Rinforzo di lusso per la Schiavon Ponzano che ha il piacere di annunciare la firma con Viviana Giordano. Play classe 1989, Giordano è una giocatrice di esperienza e profonda conoscitrice del campionato di serie A, avendo indossato nelle ultime stagioni le maglie di Mantova, San Giovanni Valdarno e Bolzano dove è rimasta per diversi anni.

Per lei anche due importanti apparizioni in maglia Azzurra: nel 2004 ha partecipato agli Europei Under14 con la Nazionale Italiana e nel 2010 agli Europei Under20.

L’arrivo di Giordano porterà maggiore equilibrio ed esperienza al roster biancoverde, che nelle ultime settimane è stato falcidiato dagli infortuni, garantendo anche un’opzione in più nel le rotazioni delle esterne.

«Siamo felici di poter annunciare l’arrivo di Viviana – dice il presidente, Carlo Pizzolon – fin da subito c’è stata una grande intesa. È un valore aggiunto al nostro roster così tanto tormentato dagli infortuni, ma anche una scelta ben precisa per rinforzare il reparto esterni. Viviana metterà a disposizione di questo gruppo anche la sua esperienza, elemento molto importante in una squadra molto giovane. Non vediamo l’ora di vederla all’opera».

Giordano vestirà la maglia numero 6 e debutterà nella prossima trasferta in casa di Crema.

«Non vedevo l’ora di poter tornare a giocare – le prime parole in biancoverde di Viviana Giordano – Non avevo ancora ricevuto un’offerta che mi attraesse e ora quella di Ponzano è stata quella giusta. Ho sposato fin da subito il progetto di questa società in cui ci sono anche molti talenti giovani come Leonardi. È una bella sfida e a me piacciono le sfide. Delle mie nuove compagne conosco soltanto Iannucci per averla sfidata molte volte e appunto Leonardi che ho avuto come avversaria l’anno scorso, ma avrò il piacere di conoscere tutte le altre n questi giorni. Sono una giocatrice a cui piace molto il gioco di squadra e sono convinta che quando finalmente saremo al completo inizierà il nostro campionato e potremo toglierci delle belle soddisfazioni».

LA SCHEDA

VIVIANA GIORDANO

Data di nascita: 22/11/1989

Ruolo: Playmaker

Altezza: 168 cm

Carriera

2019/2020 Basket 2000 San Giorgio Mantova – Serie A2 Femminile

2018/2019 Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno – Serie A2 Femminile

2017/2018 BC Bolzano – Serie A2 Femminile

2016/2017 BC Bolzano – Serie A2 Femminile

2015/2016 BC Bolzano – Serie A2 Femminile

2014/2015 Pallacanestro Bolzano – Serie A3 Femminile

2013/2014 Pallacanestro Bolzano – Serie A3 Femminile

Uff.Stampa Schiavon Ponzano