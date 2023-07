A2 UFFICIALE – Ponzano e Francesca Favaretto ancora insieme

Altra importante conferma per la Posaclima Ponzano Basket: Francesca Favaretto resta in biancoverde anche la prossima stagione. “Fra”, arrivata per puntellare il roster la scorsa estate, è stata una delle rivelazioni della stagione appena conclusa. Dopo gli anni a Marghera tra serie B e A2, Favaretto è tornata a Ponzano nel secondo campionato nazionale dimostrando di essere una giocatrice capace di fare la differenza anche a questo livello, meritandosi così la conferma per la stagione 2023/24.

Trevigiana, classe ’98, Francesca ha chiuso con 6,8 punti, 1,4 assist e 1,1 recuperi di media, mettendo in campo la grinta giusta per entrare nel cuore dei tifosi.

Lo scorso anno sei tornata in A2 dalla B, ma ti sei ritagliata presto un ruolo importante risultando una delle più continue durante la stagione: per il prossimo campionato cosa ti aspetti a livello personale?

Sono molto contenta di essere tornata in A2 e di aver contribuito alla salvezza della squadra. Per il prossimo campionato mi aspetto di continuare a crescere come giocatrice e come persona, di dare sempre il massimo in allenamento, in partita ed essere un esempio per le mie compagne più giovani.

Tanti cambiamenti in arrivo, a partire dalla nuova composizione dei gironi che saranno divisi in est e ovest: vi siete già fatte un’idea delle forze in gioco?

I nuovi gironi sono sicuramente una novità interessante, che ci permetterà di affrontare squadre diverse da quelle degli anni precedenti. Ci sono formazioni molto competitive da entrambe le parti, ma noi sapremo dimostrare il nostro valore dentro e fuori dal campo.

Un’estate molto piena per te: ti abbiamo visto impegnata in vari tornei in giro per l’Italia. Come sono andati e che esperienza ti porti?

L’estate è stata molto intensa ma anche molto divertente. Ho partecipato ai tornei di 3×3 Master del circuito FIP e ho avuto l’occasione di confrontarmi con giocatrici di alto livello. Mi porto un’esperienza positiva, nonostante sia un gioco diverso dal 5vs5, mi tornerà sicuramente utile durante il campionato.

Farai anche un po’ di vacanza prima di tornare dai nostri tifosi? Hai una dedica per loro?

Certo, nel mese di agosto mi prenderò una pausa per fare un viaggio zaino in spalla tra Singapore e Malesia, che mi darà la giusta carica per iniziare la stagione. Voglio approfittare per ringraziare i nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti più duri. Spero di rivedervi ancora così carichi e di regalarvi tante soddisfazioni.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET