A2 UFFICIALE – Ponzano e Zecchin ancora insieme

Guardia, classe 1997, è arrivata lo scorso autunno dopo una prima parte di stagione alla Nuova Pallacanestro Treviso. Zecchin, già una veterana in categoria, ha iniziato a Trieste nel 2013 per poi spostarsi in Veneto, sponda Reyer, dove ha mosso i primi passi anche in serie A1 con la maglia orogranata. Dopo due stagione a Ponzano, dove ha chiuso con una media di 7.7 punti a partita, decide di spostarsi a Treviso per continuare la sua carriera in serie B. Giulia ritorna a Ponzano a novembre 2021 dando un contributo molto importante per la cavalcata ai playoff della formazione di coach Zimerle.

La scorsa stagione ha fatturato 6,1 punti di media a partita tirando con un ottimo 44% da 3.

Agonista di livello, Zecchin ha toccato il suo massimo stagionale proprio nei due match con Treviso (12 punti entrambe le volte).







Confermata a Ponzano dopo l’arrivo in corsa della passata stagione. Che cosa ti ha portato a questa scelta?

Scelta fatta dopo aver concluso una positiva stagione nel 2022 e per aver trovato le stesse motivazioni ed obiettivi della società per l’anno prossimo.





Che contributo darai alla nuova squadra?

Come contributo alla squadra darò la massima disponibilità ed esperienza maturata nella mia carriera.





Parliamo di derby, hai vissuto in ambe le realtà, come vivrai questa partita da “ex”?

Penso che il derby faccia sempre storia a se, quindi lo vivremo come ogni gara dal lunedì precedente fino alla sirena finale.



Obiettivi per la stagione?

Siamo una squadra molto giovane, sicuramente un obiettivo è la salvezza, ma acquisita quella, prima possibile, non lesineremo nessuna energia per ambire a traguardi più ambiziosi.





