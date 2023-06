A2 UFFICIALE – Ponzano ingaggia Alice Milani

Il Ponzano Basket è orgoglioso di annunciare il primo acquisto della stagione: la guardia tiratrice, classe ’99, Alice Milani lo scorso anno in Serie A a San Giovanni Valdarno.

24 anni appena compiuti, Alice Milani è nata a Udine il 02/06/1999. Suo padre è stato un giocatore professionista e ha giocato in serie A in squadre come Torino e Imola. Alice ha iniziato a giocare a basket all’asilo con gli amici e ha continuato a Udine in una società maschile fino all’under 15. Poi, è stata chiamata da San Martino di Lupari dove si è trasferita a 17 anni. Lì, è stata 5 anni: ha finito le giovanili e giocato in serie A2 e A1. Alla fine della stagione 2020-2021 è tornata a Udine, con cui ha giocato i playoff e sono arrivate in finale di Coppa Italia della serie A2. Nella stagione 2021-2022 è andata a giocare a San Giovanni Valdarno, con cui ha vinto il campionato di serie A2; lo scorso anno, sempre lì, ha fatto la serie A1. Alice si è laureata nel 2021 all’Università di Padova in “Scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani” e ora sta per laurearsi nella magistrale di “Relazioni internazionali e Studi europei” all’Università di Firenze.

– Una prima domanda per conoscerti meglio: che tipo di giocatrice sei?

“Mi definirei una guardia tiratrice con un buon tiro da 3 punti e un discreto 1vs1 a cui piace creare tiri anche per la squadra. Amo giocare in contropiede e transizione perché preferisco il gioco veloce.”

– Cosa ti ha convinto a venire a Ponzano?

“Mi ha convinto l’interessamento che c’è stato fin da subito da parte della società e il ruolo importante all’interno della squadra che mi è stato prospettato. Di Ponzano ho sentito parlare bene, è una società solida da parecchi anni in serie A2 che vuole fare meglio dello scorso campionato. Il progetto mi è interessato fin da subito e parlando con coach e società mi è sembrata la scelta migliore per me.”

– Sei giovane, ma già esperta: cosa porterai o vuoi portare alla squadra?

“Spero di portare alla squadra le mie esperienze da serie A1 e A2, non solo il sabato in partita, ma anche durante la settimana negli allenamenti, lavorando duramente e con la giusta mentalità. Ho avuto la fortuna di giocare con giocatrici di alto livello ed esperte e spero di riuscire a trasmettere quello che ho imparato da loro in questi anni.”

– Un’ultima domanda: l’estate è appena iniziata, che programmi hai?

“Amo viaggiare, ma questa estate la dedicherò in parte agli ultimi impegni universitari. A fine giugno ho in programma un Torneo dei Giardini Margherita a Bologna per “tenermi in forma”. Finiti gli ultimi esami farò qualche giorno in Portogallo, poi al mare con gli amici e poi sarò pronta per questa nuova avventura.”

UFF.STAMPA PONZANO BASKET