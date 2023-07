A2 UFFICIALE – Ponzano ingaggia Martina Mosetti

La Posaclima Basket è orgogliosa di annunciare l’accordo con Martina Mosetti per la prossima stagione. Triestina, classe ’95, Martina è una guardia di grande esperienza con un passato a Boston in NCAA e un paio d’anni in Serie A a Schio. Nelle ultime due stagioni ha giocato a Udine, una delle squadre più attrezzate della A2, contribuendo complessivamente con quasi 7 punti e 4 rimbalzi a gara.

Martina ha iniziato a giocare fin dalle elementari, grazie alla passione trasmessale dal nonno. Il basket l’ha portata fino a Boston dove ha studiato e giocato per 5 anni con le Eagles, squadra del prestigioso Boston College, in Division 1. Non solo basket però: proprio grazie ai suoi studi Mosetti si occupa anche di UX design.

Iniziamo a conoscerti meglio. Il college negli USA, l’esperienza in Serie A a Schio e poi le avventure ad Alpo e Udine: a 27 anni sei nel pieno della tua carriera, cosa porterai alla Posaclima?

Esperienza, grinta, voglia di vincere e anche di far festa… perchè lo spirito in spogliatoio è importante!

Sei una guardia che dà anche una mano a rimbalzo e nella creazione del gioco: quali sono le tue caratteristiche tecniche?

Sono sicuramente una guardia molto duttile e posso aiutare dove serve. Mi piace il gioco di squadra, la difesa forte e correre in contropiede.

Cosa ti ha convinto a scegliere la Posaclima?

Fin dalla prima chiacchierata col presidente Pizzolon mi sono sentita voluta e accolta nella società. Questo, assieme ad altre piccole cose, è stata la chiave per convincermi ad unirmi alla squadra.

Al basket affianchi anche una carriera professionale nel web design, raccontaci di più!

Si, ho sempre voluto trovare un’occupazione che conciliasse tecnologia e creatività e che potessi sviluppare anche da remoto: il web design mi è piaciuto fin da subito.

Non manca molto al raduno: cosa ti aspetta nelle prossime settimane e come ti farai trovare pronta?

Quest’estate mi sono concentrata sul tenermi in forma e migliorare l’1vs1 e il tiro da tre. Adesso mi godrò un po’ di vacanze per arrivare pronta e riposata al raduno. Vorrei salutare i tifosi della Posaclima in particolare Marmellata… non vedo l’ora di iniziare e conoscere tutti al palazzetto!

UFF.STAMPA PONZANO BASKET