A2 UFFICIALE – Ponzano ingaggia Sara Azzellini

Primo appuntamento al PalaCicogna del 2020 per il Ponzano Basket che domani sera alle 20.30 è attesa da una sfida cruciale in ottica salvezza. Brotto e compagne sfideranno in un derby delicatissimo le cugine della Velcofin Vicenza: entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria che manca da settimane e che sarà fondamentale pe la rincorsa all’obiettivo salvezza.

Sarà un Ponzano con una faccia nuova quello che domani sera avrà a disposizione coach Nicolas Zanco: è stata tesserata e sarà a disposizione già domani sera Sara Azzellini, play di esperienza, classe 1986, la scorsa stagione a Savona in A2, ma in carriera ha indossato anche le maglie di Palestrina, Livorno, Battipaglia, Cagliari,La Spezia ed infine Alghero, con cui è stata grande protagonista.

Azzellini è un innesto importante nel reparto esterne della squadra che dopo la perdita di Bagnara, ufficializza lo stop per questa stagione anche di Giulia Zecchin, anch’essa in dolce attesa: a Giulia un grande in bocca al lupo per l’avventura più bella della vita.

Saluta Ponzano per impegni professionali Mery Garbo: la giocatrice sarà impegnata all’esterno per lavoro nei prossimi mesi. La società ringrazia Mery per l’impegno e l’energia che ha profuso in questi mesi con la maglia biancoverde: le porte di Ponzano saranno sempre aperte per lei.

In vista della gara di domani, coach Zanco avrà finalmente a disposizione tutto il roster, recuperando anche le infortunate Colombo e Castellani: la squadra non sarà al top della condizione, ma vuole tornare subito alla vittoria dopo averla accarezzata a Bolzano.

LA SCHEDA

Azzellini Sara

Nata a: Roma il 08/07/1986

Ruolo: Playmaker

Altezza 168

2018/2019 Cestisca Savonese

Dal 2012 al 2018 ad Alghero

2011/2012: La Spezia

Uff.Stampa Ponzano Basket