A2 UFFICIALE – Ponzano rinnova con Giovanna Pertile

La Posaclima Basket e Giovanna Pertile ancora insieme! Arrivata l’estate scorsa dopo un biennio a Sassari nella massima categoria, Pertile ha deciso di restare in biancoverde anche per la stagione 2023/24. L’infortunio al piede occorsole dopo solo un paio di partite ha condizionato i risultati di tutta la squadra; non a caso con il suo reintegro nel roster la Posaclima ha giocato un girone di ritorno di tutt’altro livello. Per Giovanna, classe 1992, alla fine ci sono stati 6,3 punti, 3,6 rimbalzi, 1,1 assist a gara ed una leadership contagiosa fondamentale nel finale di stagione.

A stagione ancora in corso avevi già dato segnali di voler proseguire con la Posaclima anche nel 2023/24, pochi giorni dopo la vittoria con Trieste è arrivata la conferma: cosa ti ha convinto a rimanere in questo club?

È una società che ha voglia di fare bene e che vuole far crescere e migliorare le giocatrici più giovani. L’anno scorso non è andato come speravamo, anche se abbiamo chiuso in bellezza, quindi c’è la voglia di ricavarci qualche soddisfazione in più.

Il nuovo gruppo è composto da un forte nucleo dello scorso anno e una serie di nuovi innesti: come vedi questa squadra e quale sarà il tuo ruolo?

Sono molto felice che la maggior parte delle compagne dello scorso anno siano rimaste. Iniziare la stagione conoscendosi già è un valore aggiunto. Il mio ruolo credo sarà un po’ come quello dell’anno scorso, cercherò di essere un punto di riferimento, e di trasmettere tranquillità soprattutto nei momenti più difficili.

Alcune delle nuove compagne sono ormai delle veterane della categoria: in cosa il gruppo 2023/24 è diverso da quello dello scorso anno?

Sarà un gruppo molto competitivo e con più esperienza, speriamo di riuscire a trovare un buon equilibrio.

Abbiamo lasciato i nostri tifosi con una vittoria e tra poco li ritroveremo con grandi novità: hai un saluto o una dedica per loro?

Il clima che c’è stato durante i playout è stato stupendo, il nostro pubblico, soprattutto l’ultima partita, è stato il sesto uomo in campo. Spero torneranno a supportarci perché sono sicura quest’anno ci divertiremo!

UFF.STAMPA PONZANO BASKET