A2 UFFICIALE – Ponzano rinnova Sofia Varaldi

L’obiettivo del Presidente Carlo Pizzolon di confermare un forte nucleo della passata stagione passava anche per Sofia Varaldi. La piemontese di nascita ma veneta d’adozione, è stata un punto di riferimento per la difesa di coach Gambarotto diventando poi l’eroina della serie contro Trieste con un paio di giocate indimenticabili. Con 4 punti, 5 rimbalzi e quasi una stoppata di media, Varaldi, classe 2003, si è meritata la riconferma in biancoverde e la convocazione al prossimo raduno con la Nazionale Italiana Under 20.

Fresca di maturità, ancora da festeggiare, ma già con la testa alla Nazionale Under20: Sofia, che estate sarà per te?

Subito dopo aver fatto l’esame ero già in palestra a sfogarmi! Ora punto a mettermi bene in forma in vista del raduno per provare a conquistarmi un posto nelle dodici.

La conferma da parte della società è arrivata subito: cosa ti ha fatto scegliere di restare a Ponzano?

Ne approfitto intanto per ringraziare la società e lo staff per la fiducia nei miei confronti. Il progetto prospettatomi è certamente stimolante, e la volontà di riscattare la scorsa stagione ha fatto il resto.

Abbiamo ancora tutti negli occhi i tuoi canestri pesantissimi nelle sfide con Trieste: che sensazioni sono state quelle vissute qualche mese fa?

Tantissima felicità: dopo tutti gli sforzi fatti durante la stagione, concludere con la salvezza era il finale che ci meritavamo.

Quella scorsa è stata la tua prima stagione importante in prima squadra e hai dimostrato grandissime doti difensive; in cosa puoi ancora migliorare?

Sicuramente nella metà campo difensiva voglio continuare sulla scia di quest’anno, mentre in quella offensiva voglio e devo diventare più costante nel mio apporto alla squadra.

Detto dell’impegno Azzurro, poi come trascorrerai la tua estate in vista della prossima stagione?

Passerò un po’ di tempo con la mia famiglia e i miei animaletti domestici, che male non fa, e poi andrò a fare qualche piccola vacanza da qualche parte, ma ancora non c’è nulla di definitivo.

Ne approfitto per augurare ai nostri tifosi una buona estate, e ci vediamo in palestra!

