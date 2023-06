A2 UFFICIALE – Ponzano riparte da coach Gambarotto

La Posaclima Ponzano è felice di comunicare l’accordo per il rinnovo di contratto di coach Matteo Gambarotto. L’allenatore classe ‘85, dopo una prima stagione positiva in biancoverde, contrassegnata dal mantenimento della categoria e dal miglioramento individuale e del gruppo, sarà ancora alla guida della serie A2, con gli auguri dal presidente Carlo Pizzolon di un proficuo lavoro insieme e il raggiungimento degli obiettivi futuri.



Dal giorno successivo alla splendida vittoria in gara-2 contro Trieste che è valsa la permanenza in A2, il presidente Pizzolon assieme al suo staff ha da subito iniziato a pensare alla stagione successiva e il primo punto da cui ripartire sei stato proprio tu.



“La mattina successiva a gara-2, la prima chiamata che ho ricevuto è stata quella di Carlo, che mi ha subito chiesto se volessi continuare il percorso insieme. Non ho esitato, perché dopo un’annata così complicata, ho sempre sentito la fiducia da parte di tutta la società e questo ha permesso a me e tutto lo staff di poter continuare a lavorare sempre in serenità, non una cosa da poco. A Ponzano sto bene, al momento non ho motivi per non proseguire qui.”



Com’è stata la tua prima esperienza da capo allenatore nel femminile? Sicuramente potrai farne tesoro per il prossimo anno…



“È stata un’esperienza che definirei formativa. Ci sono stati periodi estremamente complicati ma grazie ad Antonio e Giulio e con l’arrivo di Mirko (gli assistenti) ho potuto velocizzare il mio apprendimento, esplorando un mondo che mi era totalmente nuovo. Alla fine, è andato tutto bene e il prossimo anno potrò ripartire da un livello di conoscenza migliore.”



L’ultimo campionato è stato molto combattuto ad ogni livello di classifica, con verdetti finali sorprendenti. Quali sono gli obiettivi per il prossimo anno?



“L’obiettivo è fare meglio dell’anno precedente, non solo a livello di risultati ma anche di lavoro in palestra. Ho imparato che porre un obiettivo preciso tende a distogliere gli occhi dalle cose importanti; quindi, eviterò di fare previsioni di alcun tipo.”



La società è già al lavoro sul mercato: che tipo di squadra sarà quella del 2023/24?



“C’è grande sintonia su quelle che sono le priorità. Da un lato, c’è la volontà di provare a confermare un nucleo di 5/6 atlete che sono quelle che hanno dimostrato la volontà di rimanere praticamente da subito, dall’altra l’intenzione di provare a migliorare, per quelle che sono le nostre idee e possibilità, la rosa e provare a renderla la più competitiva possibile. A fine stagione abbiamo percepito come gruppo l’affetto del nostro pubblico e vorremo che questo venisse confermato sin da subito, magari anche grazie ad un inizio di stagione diverso.”