A2 UFFICIALE – Ponzano riparte da coach Nicolas Zanco

Una nuova avventura, tante novità, ma anche certezze: il Ponzano Basket si prepara a

ripartire per la terza stagione in A2 femminile.

A guidare il team biancoverde nella prossima stagione sarà ancora Nicolas Zanco, il

giovane tecnico chiamato l’anno scorso a conquistare la salvezza a stagione in corso.

Allenatore trevigiano classe 1985, Zanco inizia la sua carriera da allenatore nel 2005 al

Basket Sile. Nel 2007 passa alla Benetton, dove inizia la sua formazione allenando

diverse squadre giovanili, dall’under 13 all’under 17, ed avendo la possibilità di lavorare

con allenatori quali Fabio Corbani, Renato Pasquali, Adriano Vertemati e Mario De Sisti.

Culmina il suo percorso biancoverde come video analista della squadra under 19

campione d’Italia del 2011 e come video analist e terzo assistente di Jasmin Repesa in

serie A. Premiato nel 2016 col premio Bortoletto come miglior allenatore della provincia

di Treviso, sempre per la FIP è stato responsabile delle selezioni provinciali sia maschili

che femminili.

Nella stagione 2017/2018 si trasferisce nel settore giovanile del Basket Brescia

Leonessa come responsabile del settore giovanile. Alle finali nazionale under 15 (chiuse

al quarto posto) è nominato miglior allenatore.

Nel 2018 entra nello staff della serie A bresciana come assistente di coach Andrea

Diana, continuando ad allenare il gruppo under 18 e la serie C Silver e l’anno scorso è

stato al debutto in serie A con Ponzano.

«Sono contento di essere rimasto a Ponzano – il commento di Zanco – specialmente

perché potrò seguire il nuovo corso fin dall’inizio. Assieme alla società stiamo

costruendo una squadra competitiva per raggiungere una salvezza senza patemi,

puntando su un gruppo di lavoro affiatato per affrontare un campionato impegnativo

com’è la A2 femminile. Le incognite sul futuro ovviamente sono ancora tante e non

sapremo con quali dovremo convivere. Sicuramente ritroveremo delle giocatrici da

riaccendere, visto che sono ferme da diversi mesi, ma in generale tutti dovremo

riprendere il feeling con il campo. Non sappiamo in che condizioni ricominceremo, ma

l’importante sarà ricominciare».

La conferma di Zanco è il primo importante tassello della nuova stagione biancoverde

che avrà come importante punto di riferimento la rinnovata e rinforzata collaborazione

con la Reyer Venezia, come già avvenuto nelle annate precedenti. Già nelle prossime

settimane verranno svelati alcuni componenti del nuovo roster:

«Stiamo allestendo una squadra che farà dell’energia e della corsa le sue principali

caratteristiche – sottolinea Zanco – Vorrei proporre un basket che possa divertire i nostri

tifosi e permettere alle nostre ragazze di far esplodere la propria energia e talento,

andando a 300 all’ora. E sono sicuro che dopo tanto tempo passato a casa, non ci sarà

bisogno di ulteriori stimoli per vederle volare sul parquet».

Uff stampa Ponzano Basket