A2 UFFICIALE – Posaclima Ponzano, il capitano Claudia Gobbo non si muove!

Non ci sono mai stati dubbi, ed è arrivato il momento di annunciarlo ufficialmente: Claudia Gobbo, capitano della squadra, prosegue la sua permanenza alla Posaclima Ponzano Basket per il terzo anno consecutivo.

Claudia, classe ’98, cresciuta proprio nelle giovanili biancoverdi, dopo una parentesi tra Spagna e Vicenza è tornata a Ponzano nella stagione 2020/21. Lo scorso anno ha contribuito con 4,6 punti e 6 rimbalzi di media, risultando spesso decisiva nei finali più “caldi”.

Concludiamo gli annunci delle conferme e dei nuovo arrivi con te, il Capitano. Tante conferme e altrettante novità: come vedi la nuova squadra?

Innanzitutto sono felicissima di poter condividere un altro anno con molte compagne dell’anno scorso, e penso che un gruppo consolidato sia già un buon punto di partenza per la nuova stagione. Sono entusiasta anche di conoscere le nuove arrivate, che negli anni ho potuto spesso apprezzare come avversarie in campo. Nel complesso la reputo una squadra completa e competitiva, con tutti i presupposti per lavorare bene e puntare a fare meglio dello scorso anno.

È un gruppo giovane ma sicuramente più esperto: sarà un vantaggio rispetto allo scorso anno?

Sicuramente sì, ed è un gruppo in cui anche le più giovani vantano esperienze importanti. Sarà però fondamentale riuscire a trovare un buon equilibrio di squadra.

La società ha puntato su due oriunde esordienti nel nostro campionato: come potrete aiutare il loro inserimento?

Personalmente non vedo l’ora di rispolverare un po’ di spagnolo con loro! E conoscendo la società e le mie compagne sono sicura che si integreranno bene fin da subito sia in campo che fuori.

Il campionato è cambiato: i gironi, prima Nord e Sud sono ora A e B. Ci saranno tanti derby veneti, ma anche trasferte molto impegnative con squadre mai affrontate. Come valuti i due gruppi e che stagione ti attendi dalla Posaclima?

Non voglio fare previsioni ma penso che se affronteremo la stagione con impegno, determinazione, grinta e umiltà potremo toglierci qualche soddisfazione. Dovremo lavorare intensamente e a testa bassa per affrontare nel migliore dei modi un campionato rinnovato e impegnativo.

Per farlo avremo bisogno anche di tutta l’energia dei tifosi e quindi ne approfitto per salutarli e dire loro che li aspettiamo numerosi in palazzetto! Ma un abbraccio speciale va ad Alessia, fan numero uno che ci ha sempre fatto sentire tutto il suo sostegno, soprattutto nei momenti di difficoltà.

