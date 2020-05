A2 UFFICIALE – Primo colpo in casa San Giovanni Valdarno, presa Nativi

Primo colpo in casa Polisportiva Galli. La società del patron Argirò ha avuto la meglio su diversi club interessati alla giocatrice e ha definito l’arrivo in Toscana dell’azzurrina Silvia Nativi. La playmaker, classe 2002, è una dei prospetti più interessanti del nostro basket in chiave nazionale: dopo la medaglia d’oro conquistata a Kaunas nel 2018 con l’Under 16, è arrivato il bis la scorsa estate con l’Under 18 a Sarajevo. Lascia Vigarano dopo tre stagioni, l’ultima delle quali chiusa con 3 punti in 11 minuti di media a partita.

Carriera

2019/20 Pallacanestro Vigarano (A1) + Bk Academy (Giov.)

2018/19 Pallacanestro Vigarano (A1) + Bk Academy (Giov.)

2017/18 Pallacanestro Vigarano (A1) + Bk Academy (Giov.)

2016/17 Bk Academy (Giov.) + Aggregata Serie A

2015/16 Bk Academy (Giov.)

2014/15 Bk Academy (Giov.) + Vis Ferrara 2008 (Giov.)

Bio

Nata a Siena, il 26 Giu 2002

Ruolo: Play/Grd

Alt: 180 cm