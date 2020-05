A2 UFFICIALE – Punti e triple per San Giovanni Valdarno, confermata Ada De Pasquale

Continua senza sosta il mercato in casa San Giovanni Valdarno. La quinta pedina del nuovo roster è una nuova conferma, ed è quella di Ada De Pasquale che va ad aggiungersi ai rinnovi di Bona, Cecili, Missanelli e l’aggiunta di Nativi in regia. La guardia campana, classe 1995, sposa così per il secondo anno di fila il progetto del patron Argirò dopo aver chiuso l’ultima stagione con 9 punti e 3 rimbalzi di media a partita tirando con un incredibile 51% dall’arco, confermandosi per il secondo anno consecutivo miglior tiratrice dall’arco di tutta la serie A2.

LA CARRIERA

2010-2011: Carpedil Battipaglia (A2): 25 games: 1.4ppg, 1.8rpg, 0.6spg

2011-2012: Solar Energy Battipaglia (A2): 22 games: 2.8ppg, 1.7rpg

2012-2013: Minibasket Battipaglia (A2)

2013-2014: Minibasket Battipaglia (A2): 17 games: 1.2ppg

2014-2015: San Salvatore Selargius (Serie A2, starting five): 26 games: 8.9ppg, 3.5rpg, 1.2spg, FGP: 41.1%, 3PT: 36.9%,FT: 76.1%

2015-2016: San Salvatore Selargius (Serie A2, starting five): 24 games: 8.3ppg, 3.2rpg, 1.6spg, FGP: 38.2%, 3PT: 28.1%, FT: 64.8%

2016-2017: San Salvatore Selargius (Serie A2, starting five): 26 games: 6.9ppg, 3.5rpg, 1.4spg, FGP: 42.3%, 3PT: 25.6%, FT: 60.5%

2017-2018: Magnolia BK Campobasso (Serie A2): 28 games: 7.5ppg, 2.4rpg, 1.1apg, FGP-2(59.6%), 3PT: 31.5%, FT: 60.6%

2018-2019: Feba Civitanova Marche (Serie A2, starting five): 29 games: 13.3ppg, 2.8rpg, 1.7apg, FGP: 39.4%, 3PT: 40.3%, FT: 83.9%

2019-2020: RR Retail Galli San Giovanni Valdarno (Serie A2, starting five): 19 games: 9.2ppg, 3.2rpg, 1.1spg, FGP: 36.2%, 3PT-1(51.3%), FT: 65.2%