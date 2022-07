A2 UFFICIALE – Quarta conferma per La Spezia, rinnovata Angelica Castellani

Il quarto elemento del roster della Cestistica Spezzina 2022-23 è Angelica Castellani, che viene così confermata dopo la scorsa stagione ben giocata. Il consolidamento della squadra bianconera dunque prosegue come negli intenti della società. Ecco le parole di Angelica:

“Sono molto contenta ed orgogliosa di vestire bianconero per un altro anno e di rappresentare ancora la città della Spezia. Nella stagione da poco conclusa abbiamo raggiunto risultati rilevanti come la qualificazione alla Coppa Italia ed il secondo posto in classifica al termine della stagione regolare. Sono e siamo pronte per un altro campionato altrettanto importante! Un grazie speciale alla società e allo staff che hanno creduto e stanno credendo in me, ed un ‘a presto’ a tutti i tifosi spezzini che nel corso dell’anno non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto”.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina