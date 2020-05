A2 UFFICIALE – Rachele Porcu firma con Faenza

Dopo tante conferme e alcuni addii, arriva per Faenza il primo colpo di mercato. La Play Ternana classe ’97 vanta un ottimo curriculum con la maglia della Nazionale Giovanile dove ha disputato un Mondiale e quattro Europei culminati con l’argento di Matosinhos.

Nelle ultime tre stagioni è reduce da ottimi campionati vissuti da protagonista prima con la maglia di Orvieto poi con quella di Campobasso, mettendo in risalto le sue migliori qualità, quali la dinamicità, velocità e visione di gioco, e in particolare gli assist sono un suo marchio di fabbrica.

Queste le sue parole a caldo dopo la firma del contratto :

“Avevo già notato il progetto che Faenza stava portando avanti in queste ultime stagioni e parlando con il Presidente ho avuto la conferma degli obbiettivi ambiziosi e della serietà della società. Quando è arrivata la chiamata è stato un onore e non ho avuto minimamente dubbi. Spero di poter portare qualcosa in più ad una squadra già forte e ben costruita e poterci togliere tante soddisfazioni. Ora semplicemente non vedo l’ora di iniziare!

CARRIERA GIOCATORE

19/20A2/FMagnolia Campobasso

18/19A2/FMagnolia Campobasso

17/18A2/FCestistica Azzurra Orvieto

16/17A1/FMinibasket Battipaglia

16/17C/FOlimpia Capri

15/16A1/FReyer Venezia

15/16A2/FSistema Rosa Pordenone

14/15A1/FReyer Venezia

14/15A3/FSistema Rosa Pordenone

13/14A3/FSistema Rosa Pordenone

Uff.Stampa Faenza Basket Project