A2 UFFICIALE – Raffica di conferme in casa Brixia Basket Brescia

Buongiorno Squadra! Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato le interviste delle vostre compagne Sozzi, De Cristofaro, Bonomi, Rainis e Turmel.

Si, ci siamo divertite un mondo a conoscere meglio quelle vecchione!

Sapete benissimo che avete bisogno delle “vecchione” per affrontare il nuovo campionato di serie A2. Come vi sentite?

Siamo pronte ed impazienti. Non ci siamo mai fermate un giorno, durante il Covid: avevamo un piano di lavoro tecnico ed uno fisico da fare a casa, e dovevamo mandare dei video di conferma a coach e preparatore che ci correggevano eventuali movimenti sbagliati o lacune. Questo ci ha permesso di arrivare alla riapertura (parziale) in buone condizioni fisiche e anche migliorate tecnicamente.

Ovviamente non abbiamo conoscenza del campionato e l’esperienza non si compra al mercato, per questo siamo felici che siano salite a bordo le nuove compagne. In abbondanza abbiamo invece faccia tosta e voglia di ben figurare.

La società ha promosso in blocco tutte le ragazze che hanno fatto la serie B l’anno scorso (Tempia, Zanardi, Pinardi M, Faroni, Bonomelli, Tomasoni R, Tomasoni A, Zorat, Pinardi S, Mainiero, Coccoli, Pintossi, Kron Morelli, NDR): siete molte a giocarvi il posto nelle 12 di A2!

Si, ma abbiamo tutte la possibilità di un secondo campionato (Serie U18 Elite e Serie C Lombardia con la squadra cittadina dei Lions). Questo ci permetterà di spingere al massimo durante la settimana, per meritarci di stare nel gruppo.

Quasi tutte voi siete studenti, qualcuna lavora … come fate a conciliare l’impegno di A2 con il secondo campionato e con la scuola?

Ci siamo abituate negli anni, quando abbiamo aumentato il numero di allenamenti e cominciato a giocare con frequenza bisettimanale. Ma tutto questo rimane sostenibile solo se hai il fuoco della passione che brucia dentro…

Qual è la vostra aspettativa per il prossimo anno sportivo?

Dare tutto e vedere se è sufficiente per diventare credibili anche a questi livelli. Ma abbiamo una certezza: alla fine dell’anno saremo molto più forti, più determinate, più consapevoli. In fin dei conti siamo una squadra giovanissima che si trova bene in palestra!

Uff.Stampa Brixia Basket