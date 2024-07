La Cestistica Spezzina è lieta di confermare anche per la stagione 2024/25 Martina Guerrieri e Marta Ratti. Le due giocatrici, cresciute da protagoniste nelle giovanili della squadra bianconera, faranno nuovamente parte del roster della Cestistica. Per loro rispettivamente 9 e 3 presenze in campo nello scorso campionato, ed entrambe debuttanti in serie A2 nella stagione 2020/21.

Foto di Roberto Liberi

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina