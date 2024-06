A2 UFFICIALE – Reani firma con Giussano

Primo innesto sotto le plance: diventa una Foxes Laura Reani! Veronese di nascita, classe 96, Reani è un “4” fisico che darà esperienza e sostanza al reparto lunghe delle Foxes. Nel suo percorso giovanile ha già avuto modo di lavorare con coach Stazzonelli.

Il suo percorso senior è iniziato a La Spezia nel 2015/16 dove ha conquistato la promozione in A1.



Da lì in poi Alpo (neo promossa in A1), Campobasso, Firenze e infine Selargius dove ha sempre prodotto numeri e prestazioni importanti.

Benvenuta Laura non vediamo l’ora di venderti in campo!

