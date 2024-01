A2 UFFICIALE – Rhodigium Basket riporta in Italia Mia Masic

Ad una sola settimana dall’annuncio di Matea Atanasovska, la Solmec Rhodigium Basket è orgogliosa di annunciare l’acquisto di Mia Mašić, giocatrice croata che si unirà al roster di LBF Serie A2 a partire dalla delicata sfida interna contro PF Umbertide fissata per Sabato 20 Gennaio.

Che sia EuroBasket, EuroLega o EuroCup, Mia Mašić vi ha senza dubbio preso parte. L’ala croata, classe 1993, è una vera e propria giramondo. La sua avventura a livello internazionale è partita nella stagione 2014/15, proprio dalla Serie A2 italiana. La sua avventura parte da Muggia, dove Mašić si rende subito protagonista con 13.5 punti di media a partita. Nelle due stagioni successive la giocatrice di Fiume si è trasferita a Cagliari: nel 2015/16 ha giocato per la Virtus Cagliari totalizzando 13.9 punti e 6.2 rimbalzi, aiutando la squadra a raggiungere la salvezza in A2. Nel 2017/18 Mašić ha giocato per San Salvatore Selargius. Per l’annata 2018/19 Mašić è rimasta nella serie cadetta, spostandosi alla Integris Elite Roma: è proprio nella capitale che il neo-acquisto Rhodigium ha vissuto la miglior stagione in carriera: 16.8 punti di media, 7 rimbalzi e quasi due assist di media a partita. Nel 2019/20 Mašić ha formato parte del quintetto di La Molisana Campobasso che, complice l’interruzione per la pandemia, ha vinto il campionato di A2 salendo nella massima serie. Una volta abbandonata l’Italia, Mašić ha giocato a Hannover nella massima divisione tedesca, mentre all’inizio della stagione 2021/22 si è spostata in Spagna per giocare a Salamanca, dove ha debuttato in Eurolega ed ha poi finito la stagione in A1 a Broni. In questa stagione l’ala croata ha giocato in Turchia al Bursa, disputando anche la EuroCup.

Ala di 180 cm, Mašić arriva a Rovigo dopo molte stagioni nel campionato italiano. La giocatrice croata è un’ottima tiratrice sia dalla media distanza che da tre punti. Mašić sa anche crearsi il tiro dal palleggio. Sicuramente il suo talento e la sua esperienza torneranno utili alla Rhodigium per la lotta salvezza. Il nuovo innesto arriva in un momento cruciale della stagione, dato che nella prima metà del girone di ritorno le rosso-blu affronteranno tutte le dirette concorrenti per la salvezza. Mašić potrà aiutare la Rhodigium a raggiungere il 9° posto, che sarebbe l’obiettivo massimo per questa annata.

Mia Mašić saluta così i tifosi rosso-blu: “Sono passati quasi cinque anni dall’ultima volta che ho giocato in A2 italiana, cinque anni di crescita abbastanza impegnativa e importante sia mentalmente che tecnicamente. Sono contenta di tornare nel campionato dove è iniziata la mia carriera da professionista e di aiutare a questa squadra a godersi i bei momenti che questo sport ci può dare”.

Giulia Pegoraro è soddisfatta del nuovo innesto: “Mia Mašić è una giocatrice che conosce alla perfezione il campionato italiano. È una grande leader che porterà al nostro gruppo esperienza e tranquillità, cose che ci sono mancate in questi mesi. Ringrazio la società per il lavoro svolto in queste settimane, in particolare Diego Demartini che ha sondato il mercato prima con Paoletti, poi con Atanasovska ed infine con Mašić. Ora abbiamo rimesso in ordine alcune situazioni che si erano complicate fin dall’inizio dell’anno. Ora spetta a noi lavorare per portare la Rhodigium dove merita di stare e per far divertire i nostri tifosi che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra!”

Mia Mašić ha già avuto modo di conoscere le nuove compagne nell’allenamento di Venerdì sera ed oggi sarà con la squadra in trasferta a Ponzano. Da Martedì prossimo Mašić comincerà la preparazione della partita con Umbertide, che segnerà il suo debutto ufficiale in maglia Rhodigium.

