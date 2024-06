A2 UFFICIALE – Rhodigium conferma la giovane playmaker Ludovica Tumeo

By

Dopo l’esperimento riuscito nella scorsa stagione, ecco che la società rodigina annuncia la conferma di Ludovica Tumeo, la playmaker classe 2005 arrivata in Polesine la scorsa stagione, confermando la volontà di far crescere giovani giocatrici nell’ambito nazionale.

Alla prima stagione in A2, la giovanissima esterna siciliana ha fatto vedere dei lampi di talento offensivo che sicuramente verranno ripetuti nella prossima stagione, quando Tumeo avrà più spazio all’interno delle rotazioni di coach Giulia Pegoraro.

Giulia Pegoraro, allenatrice Solmec Rhodigium Basket: “Con “Lula” abbiamo iniziato un percorso di crescita che quest’anno la vedrà sempre più protagonista. È una ragazza dalla grande professionalità e con molta voglia di crescere: ci sono ottimi presupposti per lavorare bene insieme!”

Ludovica Tumeo, esterna Solmec Rhodigium Basket: “Sono davvero contenta di poter continuare il mio percorso a Rovigo: ringrazio la società per la fiducia nei miei confronti. Darò sempre il massimo per contribuire a raggiungere nuovi traguardi e rendere orgogliosi tutti coloro che ci supportano. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione e sono sicura che ci divertiremo!”

Uff stampa Solmec Rhodigium Basket