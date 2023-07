A2 UFFICIALE – Rhodigium conferma le giovani Marchetti, Poletto e Martin

Oltre alla conferma delle sei giocatrici senior della passata stagione si aggiungono le giovani

cresciute nel vivaio rosso-blu della Rhodigium, dimostrando la volontà del club di puntare sul proprio settore giovanile.

Giada Poletto è nata e cresciuta all’interno della società, sarà la quarta lunga a roster ed avrà minuti importanti in questa nuova avventura. Il roster è completato da due tasselli fondamentali per la Rhodigium che verrà: Irene Marchetti e Silvia Martin sono colonne portanti del gruppo Under 19 che si uniranno alla prima squadra per fare esperienza in vista del futuro. La società rosso-blu, da anni punto di riferimento in Polesine per la pallacanestro giovanile maschile e femminile oltre al settore minibasket, coinvolgerà buona parte delle atlete della prima squadra nel

settore minibasket come istruttrici, aiuto istruttrici, preparatrici fisiche o aiuto allenatrici per tenere

vivo il collegamento tra i giovani cestisti e cestiste e la prima squadra.

Nel corso della prossima settimana verranno annunciati sui social e sul sito della Rhodigium Basket i tre nuovi arrivi della campagna acquisti, in particolar modo la giocatrice straniera.

Ufficio Stampa Rhodigium Basket