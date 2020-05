A2 UFFICIALE – Rinnovo di lusso per San Giovanni Valdarno, confermata la capitana Bona

Giornata più viva che mai quella in casa Polisportiva Galli. Annunciata la nuova playmaker Silvia Nativi, la società del patron Argirò non si è fermata e ha definito l’accordo per il rinnovo di Serena Bona. La lunga classe 1989 sposa così nuovamente il progetto della società toscana che ancora una volta dimostra la propria volontà di allestire una squadra ben attrezzata. Sarà così ancora lei a essere la capitana della squadra, dopo che nella scorsa stagione si era confermata come una delle lunghe migliori nella categoria chiudendo con 14 punti e 7 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2005-2006: Banco di Sicilia Ribera (A1)

2006-2008: Carpedil Battipaglia (A2, starting five)

2008-2010: Carpedil Battipaglia (B)

2010-2011: Nuova Pall. Carpedil Battipaglia (B)

2011-2012: Carpedil Battipaglia (A2, starting five): 26 games: 10.1ppg, 6.0rpg, 2.1spg, FGP: 39.0%, 3PT: 6.7%, FT: 71.7%

2012-2013: Carpedil Ipervigile Salerno (A2, starting five): 22 games: 8.4ppg, 5.2rpg, 2.2spg, FGP: 38.9%, 3PT: 20.0%, FT: 75.0%

2013-2014: Gesam Gas Lucca (A1): 23 games: 3.3ppg, 2.7rpg

2014-2015: Acqua&Sapone Umbertide (A1): 27 games: 2.6ppg, 2.4rpg

2015-2016: Bonfiglioli Ferrara BK (Serie A2): 27 games: 10.7ppg, 5.9rpg, 2.2spg, FGP: 49.5%, 3PT: 25.0%, FT: 79.3%

2016-2017: PFF Group Ferrara (Serie A2): 9 games: 6.6ppg, 4.8rpg, FGP: 42.9%, FT: 73.9%

2017-2018: Orza Rent Nico Basket Femminile Pistoia (Serie B, starting five)

2018-2019: Orza Rent Nico Basket Femminile Pistoia (Serie A2, starting five): 28 games: 17.1ppg, 8.2rpg, 1.5apg, FGP:43.8%, 3PT: 25.0%, FT: 72.9%

2019-2020: RR Retail Galli San Giovanni Valdarno (Serie A2, starting five): 18 games: 14.2ppg, 7.2rpg, 1.0apg, 1.8spg, FGP: 42.9%, FT: 70.1%