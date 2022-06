A2 UFFICIALE – Rinnovo importante per Trieste, confermata Costanza Miccoli

Arriva la prima e attesissima conferma per il roster Futurosa 2022 -23: Costanza Miccoli vestirà la maglia rosanero anche nella prossima stagione in serie A2. Pedina assolutamente fondamentale nella scacchiera #F di quest’anno, Costanza Miccoli è stata una delle migliori giocatrici dell’intero campionato 2021-22, una serie pretendente al titolo di MVP di serie B. La Miccoli ha chiuso il campionato con oltre 16 punti di media, miglior realizzatrice del Girone Est (con un season high di 28 punti) e in costante doppia doppia.

27 anni, ala grande di 1.85 cm, triestina, Costanza Miccoli nasce in SGT, per poi passare all’Interclub Muggia nel 2018-19, anno in cui è miglior realizzatrice del campionato di B. Poi il trasferimento nelle fila del Ponzano Basket in serie A2, dove gioca 2 ottime stagioni, viaggiando a oltre 11 punti di media e quasi 10 rimbalzi a partita. Nell’estate 2021 la scelta di tornare a casa e accettare la sfida di accompagnare Futurosa nella sua scalata alla serie A. “La scorsa estate ho fatto una scelta molto importante, che mi ha portato a rinunciare alla A2, per accettare una sfida personale che ho sentito molto: aiutare Futurosa, società della mia città, a conquistare la serie A. Per questo motivo, non la ho mai vissuta come una retrocessione personale, ma come una bellissima opportunità.”



E sulla sua conferma in maglia rosanero anche per la prossima stagione: “Scegliere Futurosa è stata una scelta leggermente più semplice dello scorso anno, perché dopo la promozione c’è il chiaro obiettivo e la grande voglia di mantenere la squadra della nostra città nella categoria; ho ritrovato la seria A a casa mia e quindi farò, anzi faremo, tutto il possibile per consolidare questa posizione”.

Ora si apre un capitolo nuovo, tutto da scoprire per una squadra neopromossa che si affaccia per la prima volta alla A2: “Per il prossimo anno l’obiettivo principale sarà quello di continuare sulla scia di quest’anno, sia personalmente che come squadra, consapevoli del fatto che andremo a disputare un campionato nuovo, che tante in squadra non conoscono. Dovremo essere brave a lavorare duro come sappiamo e partire con la stessa grande motivazione, pronte a reagire a difficoltà che forse quest’anno non abbiamo incontrato. La nostra grande forza continuerà ad essere il gruppo, lo spirito di squadra: le più esperte porteranno in seria A la consapevolezza, le più giovani la freschezza, tutte noi insieme porteremo entusiasmo e voglia di lavorare.”

Uff.Stampa Futurosa Trieste