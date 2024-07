A2 UFFICIALE – Rita Oliveira confermata a Salerno

È stata la migliore realizzatrice dello scorso campionato di Serie B femminile in regular season, una delle indiscusse protagoniste della promozione in A2 delle granatine. Assist, canestri decisivi e soprattutto un sorriso coinvolgente: Rita Oliveira continuerà a vestire la casacca del Salerno Basket ’92 anche in categoria superiore.

La playmaker portoghese classe 2000 guida il parco delle atlete riconfermate per la prossima stagione con rinnovato entusiasmo. Viene da un campionato con 22 punti di media a partita e ben 30 vittorie in altrettante partite ufficiali. “Siamo tutti orgogliosi ed entusiasti per il risultato raggiunto, ci godiamo la vittoria. Ho pensato solo a fare bene le cose in campo, senza portare il conto di punti o altro. Quando è cominciata la stagione, abbiamo stilato una lista di obiettivi e quello principale era la promozione. Abbiamo festeggiato ed era giusto farlo”, racconta dalla sua Oporto, dove è tornata per trascorrere il meritato periodo di relax con la famiglia.

Tra un mesetto e mezzo sarà tempo di rientrare in Italia per misurarsi con la Serie A2 e tornare a respirare aria quasi di casa: “Quando sono arrivata ho avvertito il calore di Salerno e della sua gente, mi sono subito innamorata della città che ha una cultura molto simile a quella portoghese. Ho avuto modo di far parte di una grande ed affettuosa famiglia, mi sono trovata benissimo e sono davvero felice di continuare a giocare con questi colori. La speranza è di poter contribuire al sogno di costruire una buona squadra e toglierci altre soddisfazioni. Non vedo l’ora di ricominciare”.

