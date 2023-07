A2 UFFICIALE – Ritorno importante per Broni, ecco Giulia Ianezic

By

“Sono molto contenta di tornare a giocare a Broni.

È un posto che vive di basket con un pubblico straordinario e invidiabile per questa categoria.

Sono convinta che con l’aiuto dei tifosi potremo toglierci delle belle soddisfazioni.

Sono carichissima, non vedo l’ora di iniziare!”

I grandi ritorni non finiscono! Dopo Giulia Moroni, torna a vestire la casacca numero 9 biancoverde anche Giulia Ianezic!

Esterna triestina classe 2000, nel 2021 in serie A1 aveva dimostrato di poter competere ad alto livello e ora, dopo due stagioni travagliate tra San Martino di Lupari e Mantova, è pronta per ricominciare a volare!

Bentornata Giulia!

Uff stampa PF Broni