A2 UFFICIALE – Roberta Feoli firma con Vigarano

Pallacanestro Vigarano è felice di comunicare l’acquisto di Roberta Feoli, reduce dall’esperienza con Battipaglia, società nella quale la neo giocatrice biancorossa è cresciuta cestisticamente e nella scorsa stagione ha disputato la prima fase del torneo di Serie A2. Classe 2005, 170 centimetri di altezza, Feoli è una play/guardia che potrà giocare pure da ala, con buon tiro da fuori e un’ottima propensione a difendere oltre che nella visione di gioco. La Pallacanestro Vigarano del patron Marco Gavioli ringrazia la società di Battipaglia e il suo presidente Giancarlo Rossini per l’accordo del trasferimento di Feoli a Vigarano trovato in pochissimo tempo.

“Roberta è una giocatrice che conosco davvero molto bene – dice coach Andrea Castelli -, l’anno passato ha giocato a Battipaglia con mia figlia Gaia, viene da molti anni di giovanili in terra campana, con finali nazionali e non solo. L’anno scorso ha interrotto la stagione dopo la sosta di Natale, ha grande voglia di riprendere: parliamo di una giocatrice brava nel pick&roll, buona realizzatrice da fuori, potrà giocare in tutti i ruoli delle esterne, ha una buona visione di gioco, giocatrice di carattere, darà il 110% sul parquet, ha bisogno di motivazioni, il suo pregio è che può mettere un canestro importante nei momenti decisivi. Sarà un cambio delle esterne affidabile, durante l’anno crescerà e potrà diventare una beniamina del pubblico, giocatrice molto coinvolgente, ottima ragazza che si farà volere bene. Ringraziamo Battipaglia per la disponibilità a darci la giocatrice”.

“Sono davvero entusiasta di intraprendere questa nuova esperienza e di poter far parte di questa squadra – dice Feoli -, Vigarano è una società davvero ambiziosa che ha creduto molto in me. Giocare con questa maglia mi permetterà indubbiamente di crescere sotto vari punti di vista, sia professionalmente che non, essendo infatti la mia prima vera esperienza lontano da casa. Mi preme ringraziare la società PB63 Battipaglia, la quale mi ha dato la possibilità di cominciare la mia carriera, nel corso degli anni precedenti. Il mio ruolo è quello di play-guardia, sono una giocatrice dinamica, mi piace sia attaccare che tirare da tre punti, anche se fin da piccola ho sempre ritenuto la mia miglior caratteristica quella di giocare uno contro uno, rendendomi il più possibile ‘centro del gioco’, soprattutto per le mie compagne di squadra. Non vedo l’ora di iniziare, dando fiducia al mio nuovo allenatore e alle mie nuove compagne, mi aspetto un campionato molto competitivo, ma questo mi stimola a dare il massimo come ho sempre fatto nel corso della mia ancora breve carriera”.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano