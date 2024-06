A2 UFFICIALE – Roseto annuncia Eva Lizzi

By

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Eva Lizzi.

Nata a Udine, classe 2003, Lizzi è un centro di 186 cm che si è formata cestisticamente nella Libertas Basket School Udine, con la quale ha fatto il suo esordio in Serie A2 a soli 17 anni. Nella stagione 2022/2023 ha disputato un altro campionato di A2, questa volta con la maglia della Women Apu Udine, concludendo con 3.2 punti in 10.6 minuti di utilizzo a partita.

La scorsa stagione in Serie B, con la Polisportiva Libertas Cussignacco, Lizzi ha trovato tanto spazio e minutaggio, facendo registrare ottime statistiche con 14.6 punti di media in 27 partite disputate. La lunga friulana vanta anche diverse presenze sia con la Nazionale under 20 sia con la Nazionale 3×3.

“Quando ho parlato con Eva l’ho trovata molto carica e pronta per questa sua prima esperienza esterna. – ha dichiarato coach Simone Righi – È consapevole che per lei sarà una grande occasione e sono convinto che può diventare una pedina importante nella nostra squadra”.

