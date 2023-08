A2 UFFICIALE – Roseto annuncia la firma di Giulia Sorrentino

By

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Giulia Sorrentino.

Nata a Mozzagrogna (Chieti), classe 1998, Sorrentino è una play-guardia di 175 cm. Cresciuta cestisticamente nell’Azzurra Basket Lanciano ha poi intrapreso una carriera di ottimo livello, tra Serie A e Serie A2, che l’ha portata a vestire le maglie di CUS Chieti, Napoli, CUS Cagliari, Pistoia, Civitanova Marche, Vigarano (dove ha ricoperto il ruolo di capitano) e Broni.

Giocatrice rapida, di carattere, che predilige il gioco in velocità e con spiccate doti offensive, la Sorrentino può contribuire molto anche in fase difensiva e nella costruzione del gioco a favore delle compagne, alternandosi quindi nel doppio ruolo di playmaker e guardia. A queste doti cestistiche aggiungiamo anche il “fattore Abruzzo”, viste le sue origini frentane, che sicuramente contribuirà a fidelizzarla ulteriormente con Roseto e i suoi tifosi.

“Sorrentino per la Serie A2 è una garanzia. – ha dichiarato il direttore sportivo Massimiliano Pasini – Avevamo bisogno di una giocatrice solida, con tanti punti nelle mani e in grado di posizionarsi anche in cabina di regia. Abbiamo subito pensato al suo profilo e siamo molto soddisfatti di averla portata a Roseto. Sarà uno dei perni sul quale costruire le solide basi del nostro percorso sportivo”.

Ufficio Stampa Panthers Roseto