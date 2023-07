A2 UFFICIALE – Roseto annuncia la firma di Miccio

Il primo acquisto delle Panthers Roseto per la stagione 2023/2024 è, di fatto, un nome importante della pallacanestro femminile italiana per quanto riguarda la Serie A2: Liliana Miccio.

Originaria di Minori, costiera Amalfitana, Liliana è una guardia/ala di 181 cm in grado però di ricoprire diversi ruoli, tra i quali anche quello di “4 tattico”.

Da anni top player e veterana del campionato di Serie A2, con esperienze importanti anche in Serie A, Miccio dispone di talento, etica del lavoro in palestra e soprattutto forte leadership, frutto della grande esperienza accumulata nei tanti campionati fin qui disputati, sempre ad altissimo livello. Determinata e grintosa, Liliana è una realizzatrice che non teme le responsabilità con una predilezione particolare per il tiro da tre punti, un’opzione nella quale è una vera e propria specialista avendo toccato vette in carriera del 44%.

“Liliana sarà una giocatrice per noi determinante – ha dichiarato il Direttore Sportivo Massimiliano Pasini – Potrà dare molto equilibrio alla squadra e sarà il primo, metaforico, mattone per costruire delle solide fondamenta ragionando anche a lungo termine. Capace di dare forte leadership, sia sul parquet che nello spogliatoio, è una ragazza molto seria che lavora tanto in palestra. Sono davvero felice e soddisfatto per essere riuscito a portarla qui a Roseto”.

Ufficio Stampa Panthers Roseto