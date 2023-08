A2 UFFICIALE – Roseto annuncia la lunga Sophia Ugiagbe

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Sophia Ugiagbe

Nata in Nigeria ma cresciuta cestisticamente in Italia, classe 2003, la Ugiagbe è una lunga di 195 cm. Lo scorso anno ha vestito le maglie di Udine (Serie A2) e Pordenone (Serie B) con il doppio tesseramento, ponendosi come uno dei migliori prospetti della Serie A2 a causa del suo impatto molto positivo nella squadra udinese. Giocatrice futuribile, tecnica e intelligente, dotata di un buon tiro da fuori, la Ugiagbe nasce principalmente come ala grande ma può ricoprire anche il ruolo di centro, mettendo centimetri e fisicità sotto canestro.

“Ugiagbe è una giocatrice giovane, molto promettente e sarà il cambio delle lunghe. – ha dichiarato il direttore sportivo Massimiliano Pasini – In lei abbiamo riscontrato un grandissimo entusiasmo, tanta voglia di crescere, di lavorare e di mostrare il proprio potenziale. Tutto questo ci ha convinto a portarla a Roseto e siamo felici di averla qui con noi”.

Ufficio Stampa Panthers Roseto