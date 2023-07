A2 UFFICIALE – Roseto, ecco il colpo Alexandrine Obouh Fegue

Le Panthers Roseto sono liete di annunciare di aver raggiunto l’accordo con una vera top player, la migliore lunga della passata stagione del Girone Sud: Alexandrine Obouh Fegue.

Nata in Francia, classe 1997, Obouh Fegue è un centro di 193 cm e sarà la lunga titolare per la stagione 2023/2024.

Ha giocato fino al 2016 in Francia con la maglia del Bourges per poi passare a Insep e a Cote d’Opale Calais Basket, prima lega francese. Nel 2016 lascia l’Europa per trasferirsi negli Stati Uniti, gioca in First Division per Chipola College in Florida ed Easter Florida State College dove chiude la stagione 2017/2018 con 18 punti e 12.2 rimbalzi a partita, con una striscia di 9 match in doppia doppia.

Nelle stagioni 2019/2021 gioca per Virginia Tech (NCAA) per poi passare a University of California in San Diego (NCAA). Da qui il rientro in Europa, giocando in Spagna per Clarinos Tenerife e Gran Canaria.

Lo scorso anno, a Firenze, ha contribuito a portare la formazione toscana a disputare la finale promozione per la Serie A ed è stata in assoluto una delle Mvp del Girone Sud con cifre da capogiro: 12.2 punti, 14 rimbalzi e 3 stoppate (la migliore del campionato) ad allacciata di scarpe. A tutto questo aggiungiamo tante presenze con le Nazionali giovanili francesi (under 15, under 16 e under 18).

“Abbiamo preso una giocatrice veramente importante, fuori categoria e di livello assoluto. – ha dichiarato il Direttore Sportivo Massimiliano Pasini – Teniamo conto che lo scorso anno a Firenze non era neanche al 100% della condizione fisica e ha fatto una stagione pazzesca. Giocatrice molto fisica, con ottimi movimenti in attacco, forte a rimbalzo, che migliora il gioco delle compagne con una forte etica del lavoro e una professionalità fuori dal comune. I nostri tifosi sicuramente si divertiranno con le sue giocate e sono felicissimo di averla portata qui a Roseto”.

Ufficio Stampa Panthers Roseto