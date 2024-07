A2 UFFICIALE – Roseto firma la guardia lituana Justina Kraujunaite

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Justina Kraujunaite.

Nata a Vilnius (Lituania), classe 1995, Kraujunaite è una guardia di 175 cm che si è formata cestisticamente nella Kabirkstis Vilnius. Nella stagione 2020/2021 con la squadra della sua città natale ha vinto sia il campionato sia la Coppa di Lituania, realizzando 6.9 punti e catturando 4.3 rimbalzi di media. L’anno successivo indossa per dieci partite la maglia di Torino (Serie A2) con 10 punti, 4.3 rimbalzi e 2.4 assist di media, per poi trasferirsi a gennaio 2022 in Spagna con il Gran Canaria. Nel 2022/23 disputa la prima parte della stagione nuovamente al Kabirkstis Vilnius, mentre nella seconda parte si sposta in Romania al Rapid Bucarest.

Lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Halley Thunder Matelica, disputando playoff e Final Eight di Coppa Italia, facendo registrare ottime medie: 10 punti, 6.2 rimbalzi, 3.8 assist a partita con il 50% da due, il 37% da tre e il 78% ai liberi. In virtù di queste prestazioni è stata nominata come una delle migliori straniere della Serie A2.

“Abbiamo individuato in Kraujunaite un elemento fondamentale per il nostro sistema di gioco. – ha dichiarato coach Simone Righi – È una giocatrice estremamente duttile, sfrutteremo la sua grande capacità di giocare in più ruoli (da playmaker a finta lunga) per aprire il campo offensivamente e per avere tanta intensità anche a livello difensivo. Sono molto felice che siamo riusciti a portarla qui a Roseto”.

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto